Por puesta de mano: 'bombazo' en Madrid por el interés del Atlético... ¡por Hazard!

Tal parece que de cualquier modo habrá un Hazard en Madrid. Aunque aún no está claro qué futbolista exactamente y a qué club llegará. En plena turbulencia en el mercado de fichajes por el casi seguro traspaso de Eden Hazard al Real Madrid , apareció el interés del otro grande de la capital española, el Atlético , por el otro Hazard, Thorgan.

El extremo del Borussia Monchengladbach de 26 años de edad no solo estaría en la mira del Borussia Dortmund, sino también del cuadro 'colchonero', que lo ha tenido en agenda en las últimas temporadas.



Así lo dio a conocer Max Eberl, el director deportivo del Monchengladbach, quien confirmó que lo único seguro es que Thorgan no seguirá con ellos.



"Thorgan nos informó de que no quiere extender su contrato y que quiere dejar el club. Tendremos que ver adónde va”, afirmó el directivo. “No sé si será al Borussia Dortmund, que es constantemente mencionado, al Atlético de Madrid, al Liverpool u otro club", añadió en declaraciones a ‘Sky Germany’.

Thorgan Hazard llegó a Alemania en 2015, después de que el Monchengladbach pagara al Chelsea ocho millones de euros para hacerse con sus servicios. Su valor de mercado actual es de unos 25 millones de euros, aunque el club alemán espera sacar más dinero por él.



El mediocampista tiene la facilidad de ser polivalente y rápido. Puede jugar como mediapunta o en las bandas, con un perfil similar al de su hermano Eden.

