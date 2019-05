¿Hace las maletas para Madrid? Hazard fue tajante y le comunicó su futuro al Chelsea

Todo está consumado. O por lo menos así lo hizo notar Eden Hazard tras la última jornada de la Premier League, en la que el cuadro 'blue', donde juega el capitán de la Selección de Bélgica, empató con el Leicester. En declaraciones post partido, el crack confirmó que el Chelsea ya sabe qué decidió sobre su futuro, que no sería otro que el Real Madrid.

" Mi decisión está tomada. Yo también hubiera preferido que fuera diferente, pero desafortunadamente eso no sucedió. Todavía estoy esperando. He tomado mi decisión, pero no puedo controlar todo. Hace dos semanas le volví a decir al club lo que quiero. Incluso quedando cuartos no me hace pensar. Mi decisión es segura", declaró el '10'.



No se descarta el 'Transfer request'

Todo hace indicar que los días en el Chelsea de Hazard están llegando a su fin. Todavía le falta disputar la final de la Europa League ante Arsenal este 29 de mayo en el Estadio Olímpico de Bakú, en Azerbaiyán. El jugador se quiere despedir a lo grande del club que lo llevó a la gloria, el mismo que estaría poniendo trabas para que se concrete la operación.



Según información de As, Marina Granovskaia, directora del Chelsea, se mantiene inflexible y sigue pidiendo alrededor de 115 millones de euros, una cantidad que en el Bernabéu trabajan para rebajar. Así, ante la ausencia de un claro avance en las negociaciones del acuerdo, se supo que desde el entorno del belga no se descarta incluso pedir una solicitud de traspaso (el denominado 'transfer request' en Inglaterra).



Veremos cómo se soluciona al final esta situación para el jugador, que ya mostró su incomodidad. Zidane y Florentino lo esperan, también algunos jugadores de la interna del Madrid donde ven con buenos ojos la llegada del crack belga.



