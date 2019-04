Preparen los 'flashes': la fecha en la que el Real Madrid anunciaría el fichaje de Hazard

Eden Hazard va haciendo las maletas para mudarse de Londres a Madrid. El viaje no es largo, apenas poco más de dos horas. El tiempo es bueno y la fecha de llegada cada vez más certera. El fichaje del belga al Real Madrid es casi un hecho y el cuadro blanco estaría preparando todo para anunciar su fichaje justo antes de una fecha importante en el calendario europeo.



Según el diario digital OK Diario, el Real Madrid da por cerrada el fichaje del volante y capitán de la Selección de Bélgica y solo está a la espera de fijar el momento oportuno para anunciarlo de forma oficial. ¿Cuándo sería? Nada más y nada menos que antes de la final de la Champions League. O sea, antes del primero de junio.



El máximo torneo del continente europeo vivirá su fecha más importante el próximo 1 de junio, en el Wanda Metropolitano, y la directiva merengue considera que los días previos resultarían idóneos para certificar un fichaje con el que se pretende devolver la ilusión a los aficionados madridistas.



Pero, a pesar de este plan bien estructurado, todo se podría caer si el actual equipo de Hazard, Chelsea, se mete en la otra gran final continental, la de la Europa League, a disputarse el 29 de mayo en Bakú (Azerbaiyán). En ese caso, se verían obligados a retrasar unos días el anuncio para así no entrometerse en la posible celebración del título



Cabe recordar que, según el diario británico, 'The Sun', el pago que tendría el belga en el Real Madrid lo convertiría prácticamente de 'oro'. Hazard recibiría unos 23 millones de euros , a los que se les tendrá que sumar otros 17 millones de euros en variables por temporada; es decir, si levanta trofeos como el Balón de Oro o si gana un torneo importante como la Champions League.

► ¡Florentino lo 'baña en oro'! La locura de salario que tendría Eden Hazard si firma por el Real Madrid



► Le dice adiós a LaLiga: Barcelona y Real Madrid fueron utilizados por estrella para elevar su precio en el mercado



► ¡Lo pide a gritos! La estrella del Barcelona que se niega a abandonar el equipo en verano



► Unos entran y otros salen: las novedades en la lista de convocados del Real Madrid para enfrentar al Getafe