Llega Mandzukic, se va una 'joya' de La Masía: Barcelona y Juventus alistan el gran trueque de verano

A poco del cierre del mercado de fichajes 2019 , el Barcelona no parece no estar preocupado solamente en la llegada de Neymar. Según 'TuttoSport' de Italia, los azulgranas también quieren reforzar el centro del ataque y tienen en mente un trueque con la Juventus cuyos protagonistas son Mario Mandzukic y el canterano Juan Miranda.



De acuerdo a la citada fuente, el Barcelona tiene la necesidad de encontrar un suplente para Luis Suárez y el nombre del goleador croata gusta en Camp Nou. Tiene experiencia en LaLiga tras su paso por el Atlético de Madrid y no tendría problemas en aceptar ser un actor secundario en el club azulgrana.

Para cerrar la llegada de Mandzukic, el Barcelona trabaja en una operación que no le ocasione gastos, por lo que ofrece a Juan Miranda a cambio del ariete balcánico. Como se sabe bien, el lateral izquierdo de La Masia se ha quedado sin espacio en el primer equipo.

Hace solo un par de meses, el Barcelona renovó el contrato de Miranda hasta el 2021 con una cláusula récord de 200 millones de euros. Sin embargo, la llegada de Firpo para ser el suplente de Alba ha sembrado dudas en el canterano azulgrana.



Con dos jugadores en ese puesto, las chances de Juan Miranda de alternar en el primer equipo han caído considerablemente. Es por eso que el joven futbolista de 19 años tomaría en cuenta la idea de cambiar de liga para afianzarse como profesional. Y nada mejor que en el equipo de Cristiano Ronaldo.



Juan Miranda. (Getty Images)

