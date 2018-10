Ibrahimovic ha sonado para el Real Madrid en los últimos días. La institución madridista no tiene un goleador como Cristiano Ronaldo en la temporada pasada y necesita, al menos, una cuota de gol para poder lograr – siquiera – más triunfos en la actualidad. Benzema arrancó bien y luego se ha apagado y ni que decir de Mariano Díaz, que ha demostrado velocidad y drible, pero no ser un ‘killer’ en el área, lo que justo necesita el equipo de Lopetegui.



En medio de los rumores de la salida de Julen Lopetegui, el atacante sueco ha sonado fuerte para llegar al Bernabéu en el mercado de fichajes de invierno. ¿Por qué podría llegar Zlatan? El primer punto: es muy barato para el Real Madrid. El ex Manchester United cobra 1.2 millones de euros en Los Angeles Galaxy, 500 mil euros menos que el tercer portero del club: Kiko Casilla.



El segundo punto: mantiene una buena cuota de gol, pese a sus 37 años. Ibrahimovic ha marcado en todos los equipos en donde ha jugado y no necesita de una gran velocidad en el campo, puesto que sus movimientos y fuerza lo hacen un delantero de temer en el área. Para LaLiga, ‘Ibra’ puede encajar perfecto en un equipo con extremos de calidad.



El Real Madrid urge de goles y Zlatan los tiene en su bagaje. ¿Podrá darse su fichaje? Hasta en el mundo del marketing, la venta de camisetas del sueco sería total. Ibrahimovic no es un considerado un jugador en retiro, sino más bien un futbolista franquicia. Le puede dar unos buenos meses, tal como han hecho otros atacantes que llegaron en enero.