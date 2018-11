Tras la derrota de España ante Croacia por la Liga de Naciones, uno de los más señalados fue el portero David De Gea, quien para muchos no está en su mejor nivel. De inmediato volvió al recuerdo de varios hinchas e incluso del propio MisterChip la figura de Iker Casillas , quien quedó fuera de las convocatorias de 'La Roja' tras la Eurocopa 2016. El guardameta de 37 años, sin embargo, aún abriga la esperanza de volver a su selección... ¡y al Real Madrid!

En entrevista para el programa 'Universo Valdano', que se emitirá en su totalidad el próximo miércoles, el hoy jugador del Porto se postuló para el puesto en 'La Roja' y también aseguró que seguirá siendo madridista siempre.



"¿Si me llama la selección, volvería? Encantado. ¿Si me llama el Real Madrid, volvería? Por supuesto. Yo no me puedo olvidar de dónde me he criado", señaló Casillas, el jugador que más veces ha vestido la camiseta de la selección de España: 167 ocasiones.



Precisamente, cuestionado sobre su salida del Real Madrid, Casillas reafirmó que tomó la decisión correcta. "Creo que se ha dado un paso acertado. Creo que si hubiese seguido en el Real Madrid hubiese tenido un final peor de lo que tuve", apuntó.

Iker Casillas, recordemos, dejó la 'Casa Blanca' en el 2015 para fichar por el Porto, donde ya afronta su cuarta temporada.



Con 'La Roja' jugó desde el año 2000 hasta el 1 de junio de 2016 cuando la defendió por última vez, en un amistoso ante Corea.