Ilkay Gündogan experimentó por primera vez vestir la camiseta del FC Barcelona luego de su traspaso desde el Manchester City. En su presentación como jugador del Barça, el centrocampista expresó abiertamente sus impresiones iniciales, su integración en el vestuario y su relación con Xavi Hernández, así como su experiencia bajo la dirección de Pep Guardiola y la rivalidad con el Real Madrid. La conferencia de prensa del lunes 17 de julio dejó una fuerte impresión en todos los presentes.

El jugador alemán de ascendencia turca expresó su satisfacción y orgullo al afirmar que no solo él, sino también su familia se sienten bien. Comentó que es un sueño que tenía desde joven y que estuvo cerca de hacerse realidad en dos ocasiones anteriores, incluso llegando a pensar que nunca se concretaría.

“Es un día lleno de orgullo para mí y para mi familia. Puedo hablar también en nombre del resto de mis familiares, que han visto al Barça de cerca. Al ser miembro de este club, es algo que vivimos con muchísimo orgullo. Para mí era un sueño. Un par de veces estuve cerca, casi, pero parecía que no tenía que pasar”, señaló Gündogan.

El deportista compartió los detalles de las conversaciones que tuvo con Lewandowski sobre el equipo azulgrana, aunque hizo hincapié en que su decisión no fue influenciada por esos diálogos. Sin embargo, destacó que los mensajes intercambiados fueron impactantes o “poderosos”, en cierta medida.

“Tuve una conversación bastante larga con él (Lewandowski). Jugamos con Polonia este verano y me pidió que hablásemos después del partido. Me contó sobre el club, la ciudad. Pude ver el brillo de sus ojos. No necesitaba que me convenciera, pero fue un mensaje muy poderoso”, dijo.

En su discurso, encontró oportunidad para relatar las pláticas que mantuvo con Xavi. Además, estableció una comparación entre la forma de juego del entrenador blaugrana y la de Guardiola. En esa misma línea, Ilkay apuntó hacia la Champions League, señalando que tienen como objetivo lograrla.

“Vengo a un nuevo país, a una nueva liga, que no me canso de ver. Tengo todas las cualidades para adaptarme lo más rápido posible, pero esto es un proceso. El equipo ganó el año pasado La Liga, y hay que respaldarse en eso y aún tenemos muchísimo potencial en Europa, en la Champions. Podemos tener la confianza para lograrlo”, agregó.

Por último, Gündogan hizo mención al eterno rival de los catalanes, el Real Madrid, e incluso mencionó a Kylian Mbappé, jugador del cual se rumorea que podría unirse al equipo merengue. “Lo que queremos es ganar al Madrid, con o sin Mbappé. Para ganar, lo mejor es centrarnos en nosotros mismos y no mirar a los demás”, concluyó.

