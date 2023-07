Si por no rendirse se ganara dinero, a estas alturas, el Paris Saint-Germain ya sería, indiscutiblemente, el club más rico del mundo. Y es que en su afán de no perder a Kylian Mbappé, el PSG está haciendo de todo para renovar el contrato del delantero francés a pesar de que este ha dicho en más de una oportunidad, y en todos los idiomas, que no jugará en el Parque de los Príncipes más allá del 30 de junio de 2024. Ahora, según Radio Montecarlo de Francia, los altos mandos del campeón de la Ligue 1 gastarán su última bala chantajeando a ‘Kiki’ y su entorno con Ethan, el hermano menor de la ‘Tortuga’.

Tal como explica este domingo RMC Sports, el Paris Saint-Germain quiere utilizar a Ethan Mbappé para que Kylian se anime a renovar y comunique su decisión antes de fin de mes. Si lo hace, los jeques están dispuestos a darle un trato especial, convirtiéndolo en jugador habitual del primer equipo.

Sería una de las incorporaciones para Luis Enrique, que vería como desde la cantera le llega un refuerzo con el que no contaban, pero que puede ser una buena medida de presión no solo para Kylian Mbappé, también para Fayza Lamari, la madre y representante de ‘Kiki’ que también vela por los intereses de su otro hijo.

El objetivo que tiene el PSG es que Kylian se lo piense, chantajeándole con su hermano, para gastar la última bala que les queda para intentar retenerle más allá de 2024. Tal como se ha conocido en las últimas horas, el prodigio de Bondy ha rechazado prolongar el vínculo hasta en tres oportunidades en los últimos meses.

El club parisino habría ofrecido extender su contrato hasta 2025, luego hasta 2027 y recientemente hasta 2029. Sin embargo, ‘Kiki’ no quiere saber más de la Ligue 1. La razón es simple: le gustaría unirse al Real Madrid . El matrimonio entre las dos partes está anunciado desde hace varias temporadas, pero hasta el momento no se ha llegado a ningún acuerdo.





Ethan Mbappé tiene contrato con el PSG hasta 2024. (Getty)





¿Cuándo y cómo llegó Mbappé al PSG?





En el verano de 2017, el Paris Saint-Germain mostró un gran interés en Mbappé y se embarcó en negociaciones con el AS Mónaco para ficharlo. Respaldado por la inversión del fondo soberano de Qatar, tenía la capacidad financiera para realizar una transferencia de gran envergadura. Después de varias semanas de negociaciones, llegó a un acuerdo con el cuadro rojiblanco por ‘Donatello’.

El acuerdo de transferencia se estableció en forma de cesión con una opción de compra obligatoria. El PSG pagó una cantidad significativa como préstamo y se comprometió a pagar una tarifa adicional al final de la temporada. Según los informes, el acuerdo total ascendió a más de 180 millones de euros, lo que convirtió a Mbappé en uno de los jugadores más caros de la historia.

El galo se unió al PSG en calidad de cedido para la temporada 2017-2018 y rápidamente se convirtió en una de las figuras clave del equipo. Su habilidad, velocidad y capacidad goleadora lo convirtieron en un elemento crucial para el PSG en la lucha por el título de la Ligue 1 y en la Champions League.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR