Luego de haber sido anunciado oficialmente el pasado 26 de junio, hacía falta que Ilkay Gündogan esté en las instalaciones del FC Barcelona y sea presentado en sociedad para que los hinchas culés sintieran un aire de renovación dentro de la plantilla, algo que Xavi Hernández quiere completar antes de que se cierre el mercado de pases. Tras sus primeras declaraciones como jugador ‘azulgrana’ –firmó hasta mediados del 2025, con una clausula de rescisión de 400 millones de euros–, el mediocampista reveló detalles de su fichaje, su sueño de llegar al club y las aspiraciones que tiene para la temporada que se avecina.

En su primera intervención, el alemán contó cómo fue que Xavi lo convenció de llegar al Barça, precisamente después de haber tenido una campaña exitosa con el Manchester City donde ganó el triplete. Según su relato, el entrenador catalán fue claro desde un principio y le expuso sus planes con él para el curso que viene, además de explicarle el rol que tendrá dentro de la plantilla.

“Él me expuso las ideas claramente. Cómo teníamos que jugar. Es muy similar a lo del City. Es la misma escuela Xavi-Guardiola. El modo cómo se acercó. La sinceridad. El hecho de ser tan directo. Mi propio carácter. Me vi reflejado en él. Veo muchas similitudes y desde el inicio tuvimos una conexión fantástica. No fue lo que dijo, sino cómo lo dijo. Ahora estoy aquí y estoy completamente feliz”, manifestó.

Asimismo, contó que está viviendo un sueño de joven al llegar al FC Barcelona en uno de los mejores momentos de su carrera. “Me siento genial. Es un día lleno de orgullo para mí y para mi familia. Puedo hablar también en nombre del resto de mis familiares, que han visto al Barça de cerca. Al ser miembro de este club, es algo que vivimos con muchísimo orgullo. Para mí era un sueño desde joven. Un par de veces estuve cerca, casi, pero parecía que no tenía que pasar”, agregó.

En lo que respecta a la compenetración que tendrá con sus nuevos compañeros, Gündogan aseveró que espera que las cualidades de todos sirva para que el colectivo se potencie rápidamente. Apunta a revalidar el título de LaLiga y dar pelea en la Champions League, un torneo que el FC Barcelona viene persiguiendo desde que lo ganó por última vez en el 2015.

“Vengo a un nuevo país, a una nueva liga, que no me canso de ver. Tengo todas las cualidades para adaptarme lo más rápido posible, pero esto es un proceso. Tengo que conocer a mis compañeros. El combinado de nuestras cualidades servirá para crear una buena conexión. Tengo muchas ganas. El equipo ganó el año pasado LaLiga, y hay que respaldarse en eso y aún tenemos muchísimo potencial en Europa, en la Champions. Podemos tener la confianza para lograrlo. El reto siempre es maravilloso”, afirmó.

Gündogan solo piensa en el Barça

En una de las preguntas más incómodas de la conferencia de prensa, Ilkay Gündogan tuvo que referirse a la posibilidad de que Kylian Mbappé llegue al Real Madrid y termine compitiendo con ellos. El alemán no le dio vueltas al asunto y prefirió enfocarse únicamente en lo que el concierne a él y al Barça.

“Ganarle al Madrid ya es la alegría más especial que puede tener un jugador del Barça. No me importa. No nos interesa lo que pase allí. Uno gana cuando se mira a sí mismo y no se compara con los demás. Lo que pasa en otros lugares, no importa”, comentó.

Finalmente, el volante germano habló sobre la posibilidad de que Bernardo Silva le siga los pasos y dé el salto del Manchester City al FC Barcelona. Sin dar mayores detalles, solo atinó a decir que el portugués tiene contrato vigente con los ‘Citizens’. “Los últimos dos años que he trabajado y jugado con él, maravilloso. No tengo nada que decir. Pero él tiene un contrato en el club y es jugador del City. Lo demás no está a mi alcance”, puntualizó.





