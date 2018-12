En los últimos días, Isco ha sido protagonista en España, pero no necesariamente por buenas actuaciones con su club. Previo a su titularato en el Real Madrid vs. Melilla por diecieseisavos de final de la Copa del Rey, el volante fue borrado por Santiago Solari de la lista ante la Roma por la Champions League.



No obstante, Isco mostró su mejor versión en el Real Madrid vs. Melilla de este jueves en el Bernabéu. No solo fue clave en la medular merengue, sino que marcó un tremendo golazo en el segundo tiempo.

A los 47', Isco recibió un pase de Dani Ceballos cerca al área rival. Al verse marcado, no tuvo mejor idea que pegarle al balón con su pierna diestra; la pelota fue a un ángulo imposible para el portero Moreno.

Esta no fue la única acción que protagonizó el malagueño. En la primera parte asistió de gran manera a Vinicius, pero el brasilero le pegó mal a la pelota y esta se fue a las tribunas del Bernabéu.

Este fue el tercer tanto de Isco en lo que va de temporada. Con anterioridad marcó en LaLiga Santander como en la Champions League.