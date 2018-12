Isco atraviesa por sus peores días en Real Madrid desde su llegada en 2013. El malagueño simplemente no cuenta para Santiago Solari y la frustración que le produce estar siempre en el banquillo y a veces en la grada se tradujo en un gesto que viene siendo duramente criticado por los hinchas del equipo blanco.



Y es que tras la obtención del Mundial de Clubes del Real Madrid ante Al Ain , Isco se negó a participar de la vuelta olímpica y festejos con los aficionados. Tras no sumar minutos ante Al Ain, el volante merengue se fue el vestuario y dejó en claro que con el momento que vive en Valdebebas, no está para celebraciones.

"Después de que el equipo recibiera la copa, no participó junto al resto de la vuelta de honor al estadio. Ni siquiera la dedicatoria de Sergio Ramos, que quiso celebrar con Isco su gol, el 3-0 que prácticamente cerraba la final, le cambió el humor al 22 blanco, que abandona Abu Dabi con las mismas malas sensaciones con las que llegó. Solari no cuenta con él y lo sabe", publicó el diario 'Marca' al respecto.



Tal como agrega la mencionada fuente, Isco no fue el único jugador del Real Madrid que hizo notar sus malas sensaciones. Keylor Navas, Kiko Casillas y Dani Carvajal también se habrían marchado al vestuario para no celebrar otro título del Real Madrid en el año.



Hay que recordar que en el Mundial de Clubes que Real Madrid acaba de ganar, Isco participó solo 25 minutos en las semifinales ante el Kashima. Mientras que en el choque ante Al Ain, el volante se quedó en el banco pese a que Solari lo hizo calentar en casi todo el segundo tiempo.