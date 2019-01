Del Madrid está 'borrado': la llamada de parte de Guardiola que cambiaría la suerte de Isco en el 2019

Isco vive sus peores días en el Real Madrid desde su llegada en 2013. El malagueño simplemente no cuenta para Solari por lo que, de seguir el argentino en blanquillo en el próximo curso, debería buscar otro equipo. Y ese estaría nada menos que en la Premier League.



De acuerdo al periodista Eduardo Inda, el Manchester City , enterado del ostracismo que vive Isco por estos meses, ha reactivado la posibilidad de ficharlo. De hecho, uno de los hombres de confianza de Pep Guardiola , el exfutbolista Mikel Arteta, ya se habría contactado con Alarcón.

En una llamada telefónica desde Mánchester, el asistente técnico de Pep le habría preguntado a Isco si este está dispuesto a hacer maletas rumbo a la Premier League. De antemano, en el City quieren saber si hay predisposición del malagueño para dejar el Madrid o si esperará el desenlace de la temporada para conocer si Solari sigue en el cargo.

Real Madrid no lo vende

Pese a que no pasa por un buen momento en Real Madrid, la dirección deportiva del club todavía no ha pensado en venderlo. Sin embargo, según Inda, Florentino Pérez podría utilizar a Isco como moneda de cambio para fichar a Eden Hazard.



El belga se ha convertido en el capricho del Real Madrid y como el Chelsea no pedirá menos de 200 millones de euros, los blancos quieren que Isco entre en parte de pago. ¿Dónde terminará jugando?