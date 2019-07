¿Se va o no del Real? El mensaje de Mendes sobre el futuro de James Rodríguez

Este lunes ha entrenado en Valdebebas y medios españoles han asegurado que James Rodríguez no se moverá de ahí luego de la lesión de Marcos Asensio. Florentino Pérez no pretende reforzar al conjunto rival luego del 7-3 propinado en Nueva Jersey. El equipo del ‘Cholo’ parece una máquina a comparación del de Zidane y no enviarán a otro jugador de la plantilla rumbo al Wanda Metropolitano. Esa no parece la idea luego de los partidos de la pretemporada.



En los premios Marca Leyenda, el representante de James Rodríguez fue consultado sobre el futuro de su representado. “Sobre James, decide el presidente Florentino Pérez. Yo solo quiero lo mejor para él. En cuanto a su relación, son dos profesionales”, aseguró el agente luego de acompañar a Cristiano Ronaldo en un homenaje que le prepararon en Madrid.



Luego de dos temporadas con el Bayern Munich, James Rodríguez desea quedarse a vivir en Madrid. El mediocampista desea minutos de juego y si los tiene con ‘Zizou’, bienvenido sea. Sin embargo, el mediocampista cafetero ya pasó una situación parecida con el técnico galo. James tuvo que comerse banco durante un buen tiempo y podría pasar lo mismo de cara a la siguiente temporada. ¿El Atlético? Florentino decide si va o no. Por ahora se queda en Madrid.



Real Madrid enfrenta el martes al Tottenham en un duelo por la Audi Cup. James no ha viajado con el resto de sus compañeros , puesto que recién se entrena con ellos. Gareth Bale, por decisión técnica, tampoco fue tomado en cuenta para el duelo ante los londinenses.



