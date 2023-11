La Premier League es uno de los torneos más competitivos del mundo y en los últimos años ha visto la llegada de jugadores por cifras millonarias, las cuales se encargan de ‘romper’ el mercado. Sin embargo, estas fuertes inversiones parecen sobrepasar el ‘Fair Play Financiero’ y algunos clubes ya están en el ojo de la tormenta. Everton fue el primer sancionado por una Comisión reguladora independiente, restándole 10 puntos en la tabla de posiciones de la presente temporada. Ahora el turno sería de Manchester City: los ‘Citizens’ fueron acusados de 115 presuntas infracciones financieras.

Según ha podido saber el Daily Mail de Inglaterra, “la Premier League y el Manchester City han acordado la fecha en la que se enfrentarán ante un tribunal independiente en el que podría ser el juicio más importante de la historia de la competición”.

“Se ha revelado que la fecha del enfrentamiento está prevista inicialmente para finales de otoño de 2024. Los conocedores de la situación creen que la conclusión podría no producirse hasta el final de la próxima temporada (2024-2025), que es cuando expira el actual contrato del entrenador del Manchester City, Pep Guardiola”, agregó la cita fuente en cuando al caso al equipo de Mánchester.

¿Qué tan probable es la sanción a Manchester City?

La deducción de 10 puntos al Everton ha creado un precedente, por lo cual se estima que tarde o temprano habrá una sanción para el Manchester City. Sin embargo, hay opciones de darle cierta prórroga a la situación en conflicto en Inglaterra.

“Se espera que el juicio comience a finales de otoño del próximo año” y, “en caso de que el juicio se celebre a tiempo, es probable que se emita un veredicto en torno al verano de 2025″. Asimismo, si alguna de las partes considera que el resultado final no es aceptable, “sería difícil imaginar un mundo en el que no recurrieran a otra instancia”. En el caso del conjunto de Manchester, no podría recurrir una hipotética sanción al TAS, pero sí ante un Panel Judicial de Apelación.

¿Qué dice Guardiola sobre la situación?

No ajeno a la situación, el estratega, con un contrato con el Manchester City hasta el 2025, ha declarado que está abierto a cualquier tipo de investigación de parte de la Liga Inglesa: “Por el momento, somos inocentes. Cuando haya sentencia, me sentaré y lo explicaré. Me preguntáis como si ya hubiéramos sido castigados”, aseveró el entrenador catalán en conferencia de prensa ante la consulta de la prensa.

No obstante, la sorpresa llegó cuando reveló que, en su peculiar visión del futuro, hay “más posibilidades de que me quede si estamos en League One que si ganamos la Champions League”. Sin duda, una afirmación que destaca la lealtad del entrenador a los ‘Ciudadanos’ de Manchester por encima de los trofeos y la gloria que ha logrado desde su llegada a Etihad Stadium en 2016-2017.

