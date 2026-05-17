Tras la derrota de Universitario ante Atlético Grau el último viernes en el Estadio Monumental, se registró una acción que generó gran indignación entre los hinchas de Universitario. José Rivera, visiblemente molesto por el resultado, arrojó la camiseta crema al suelo y posteriormente la pateó, gesto que provocó la reacción inmediata del público con fuertes silbidos. Ante la polémica, Universitario de Deportes se pronunció oficialmente sobre lo ocurrido con el ‘Tunche’. A través de un comunicado, el club informó que se inició un proceso disciplinario interno contra el atacante nacional, con el fin de evaluar su conducta y tomar las medidas correspondientes.
La decisión se tomó luego de las imágenes difundidas tras el compromiso del viernes 15 de mayo, donde el popular ‘Tunche’ Rivera tuvo una airada reacción que rápidamente generó la reacción de muchos hinchas del equipo merengue.
“Se ha dispuesto el inicio de un proceso disciplinario interno al futbolista José Rivera”, señaló Universitario en el documento publicado en sus redes sociales.
Asimismo, el club informó que mientras se realicen las evaluaciones correspondientes y se determinen las medidas respectivas, el atacante no será considerado en las convocatorias del primer equipo.
Además, Universitario remarcó su compromiso con el respeto hacia los símbolos, valores e identidad institucional, dejando en claro que todos los integrantes del club deben representar esos principios dentro y fuera del campo.
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