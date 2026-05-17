Las cámaras captaron uno de los momentos más nostálgicos de la fecha cuando Miguel Trauco, visiblemente conmovido y entre lágrimas, no pudo continuar con la entrevista a ras de cancha tras el pitazo final, luego de la victoria de Sport Boys por 1-0 ante Cusco FC. “Sí”, respondió cuando le preguntaron si estaba emocionado. Acto seguido, intentó continuar con la conversación, pero la voz se le quebró por completo y apenas pudo pronunciar: “Todo bien… no puedo…”, para luego abandonar la cancha y dirigirse directamente a los vestuarios del Estadio Miguel Grau.

Segundos antes de quebrarse, el zurdo había intentado mantener la compostura frente al micrófono, reflejando en su rostro una evidente carga de alivio acumulado. Al notar la emoción que transmitía, el exjugador de Alianza Lima sonrió de manera nerviosa, desvió la mirada y mordió su camiseta en un intento por contener el llanto luego de una sufrida victoria.

Incluso después de cortar la transmisión, la carga se mantuvo sobre el futbolista. Mientras se retiraba del campo de juego, las cámaras de L1 MAX volvieron a enfocarlo y se pudo observar al futbolista caminando cabizbajo, frotándose los ojos para secarse las lágrimas, una imagen que evidenció la enorme presión con la que el plantel rosado afrontó este compromiso clave.

Antes del estallido de emociones, Trauco había logrado rescatar la importancia de la victoria de Sport Boys en su lucha por la permanencia, reconociendo la fuerte presión que ejercían los rivales directos de la tabla. “Todo bien, contento por el resultado. Creo que ya era hora que la gente del Callao sienta esta alegría. Y bueno, para nosotros también es un respiro grande, porque todos los equipos que estaban abajo han ganado así que veníamos con esa presión y gracias a Dios pudimos rescatar los tres puntos en casa”, señaló en un principio.

El llanto del jugador fue el desahogo de Sport Boys, que logró un triunfo destacado por 1-0 ante Cusco FC y escapó de la zona de descenso de la Liga 1. Sin embargo, la atención posterior se centró en la figura de Miguel Trauco, quien hoy viene destacando en el cuadro rosado luego del escándalo de principios de año y la denuncia por abuso sexual en la que se vio implicado en Uruguay, cuando defendía a Alianza Lima.

Este pico de rendimiento y compromiso ratifica el gran presente del futbolista en el Callao, donde ha logrado consolidarse rápidamente como titular en Sport Boys desde su llegada. Hasta el momento ha jugado cuatro partidos con la ‘Misilera’, con la particularidad de que ahora se desempeña como volante; de esta manera, deja de lado sus labores defensivas tradicionales y se ha vuelto una pieza esencial para la creación de juego del equipo chalaco.

Luciano Nequecaur le dio la victoria a Sport Boys ante Cusco FC. (Foto: Club SBA)

¿Cuándo volverá a jugar Sport Boys?

Luego de vencer 1-0 a Cusco FC, Sport Boys volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a UTC, en el compromiso correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para este sábado 23 de mayo desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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