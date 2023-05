Un gesto que enaltece y que deber ser imitado en más campo de fútbol, especialmente contra las personas que parecen no entender la época en donde vivimos. Vinicius Junior fue víctima de ataques racistas el último fin de semana en la cancha del Valencia. Como era de esperarse, sus compañeros del Real Madrid le dieron todo su apoyo luciendo camisetas especiales en la previa del partido ante Rayo Vallecano por la fecha 36 de LaLiga Santander, en el estadio Santiago Bernabéu.

Al ingresar al campo de Chamartín, los once jugadores del Real Madrid han llevado puestas las camisetas titulares con el nombre y número del delantero brasileño. Al mismo tiempo, en una de las tribunas del coloso madrileño se desplegó una banderola gigantesca. “Vinicius somos todos”, decía.

Jugadores y público del Santiago Bernabéu lo acompañaron con un aplausos a la vez que ‘Vini’ salió del túnel de vestuarios, sin pisar el terreno de juego, vestido de calle para, con rostro serio, agradecer el apoyo elevando el pulgar de la mano derecha a la grada.

Tras esto, Vinícius se dirigió al palco para ver el partido junto al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, quien el lunes, tras los insultos racistas que sufrió en Mestalla en el partido entre Valencia y Real Madrid, se reunió con su futbolista para trasladarle su cariño y explicarle los pasos que iba a seguir el club para defenderle.

Además, antes del inicio del encuentro, los jugadores titulares de ambos equipos posaron junto a una pancarta, promovida por LaLiga, la Real Federación Española de Fútbol y el Consejo Superior de Deportes junto al lema “Racistas, fuera del fútbol”.





Ausente ante Rayo Vallecano





Carlo Ancelotti ha decidido en la mañana del miércoles, en el día del partido ante el Rayo, no incluir en la convocatoria a Vinicius, tras quedar anulada la tarjeta roja que recibió la pasada jornada. El técnico del Madrid opta por no forzar al brasileño, que no ha entrenado los dos últimos días por unas molestias de rodilla.

Tras descartar la presencia de Vinicius ante el Rayo, el Real Madrid también deja en duda su presencia el domingo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en el encuentro ante el Sevilla. Se estudiará su evolución en los próximos días para tomar una decisión definitiva.





