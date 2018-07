Tiraron la toalla. Finalmente, el Barcelona habría decidido rendirse en su lucha por fichar a uno de los mejores jugadores del Mundial Rusia 2018: el francés N'golo Kanté . De acuerdo al diario AS de España, una fuente cercana al club culé habría revelado que el mediocampista "acabará en el Madrid o en el PSG".

Kanté, de 27 años, ha llamado la atención de los más grandes de Europa, como el Barcelona , Real Madrid o PSG , que no tardaron en hacer llegar sus ofertas al Chelsea , dueño del pase del francés. Sin embargo, de los tres, la entidad azulgrana habría decidido bajarse de la puja, pues a nivel económico, hoy, no puede competir con los otros dos pretendientes.



"Es muy bueno, nos daría muchas cosas, pero acabará en el Madrid o en el PSG. Ahí no tenemos nada que hacer" , es lo que una voz autorizada del Barza habría revelado al diario AS.



Y razón no le falta, pues el Madrid , que ha visto repotenciar sus arcas tras la venta de Cristiano a la Juventus , estaría ofreciendo casi 100 millones por Kanté , y el PSG, desde luego, no se ha quedado atrás y hasta supera dicha suma.



Lo cierto, por ahora, es que mientras los clubes se pelean por él, N'golo Kanté disputará este domingo la final de la Copa del Mundo tras dejar en el camino a Bélgica en las 'semis'. Y al frente tendrá a la sorprendente Croacia, que eliminó a Inglaterra este miércoles.