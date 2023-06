Real Madrid tiene una urgencia que debería concretarse, sí o sí, en el presente mercado de fichajes: conseguir el reemplazo de Karim Benzema. De acuerdo al diario alemán Bild, Karim Adeyemi es el nuevo objetivo de los merengues. Procedente de Borussia Dortmund, ya habría contactos con el joven futbolista (21 años), que tuvo una gran temporada en la Bundesliga.

La partida de Benzema dejó un problema en la ofensiva y, mucho más, el francés no ha sido el único en irse: a él se sumaron Eden Hazard, Marco Asensio y Mariano Díaz. Por ende, nueve goles y seis asistencias podrían servir como carta de presentación para un jugador con gran despliegue de velocidad, según lo mostrado en la pasada campaña en Alemania como en Europa.

Karim Adeyemi también ha sido compañero de Jude Bellingham, fichaje estrella del club. En la última temporada de Bundesliga batió el récord de velocidad: alcanzó los 36,7 kilómetros durante la victoria por 5-1 ante el Friburgo, el pasado cuatro de febrero.

Karim Adeyemi tiene contrato hasta 2027 con Borussia Dortmund. (Foto: Getty Images)

Si Real Madrid quiere ficharlo, no será nada barato. El ex Salzburgo firmó con Dortmund hasta 2027 y no tiene una cláusula de recisión, que le permita negociar su partida. De acuerdo a Bild, no existiría forma de llevárselo con una oferta menor a los 80 millones de euros.

Con 20 años de edad, es uno de los titulares en Dortmund y asoma a tener un mayor ritmo para la próxima temporada. Por esta razón, un equipo acostumbrado a darle ruedo a promesas de fútbol, dejaría que se siga desarrollando en la Bundesliga.





Salidas confirmadas de Real Madrid

Real Madrid ha hecho oficial la salida de algunos jugadores que terminaban contrato a final de temporada. Marco Asensio fue el primero en ser anunciado. Mariano y Eden Hazard también se irán. El caso del belga fue la recisión de contrato por mutuo acuerdo.

Karim Benzema fue el adiós más sentido para Real Madrid: deja el club luego de 13 años. El delantero francés fichó por Al-Ittihad de Arabia Saudita. Esta noticia crece la urgencia del equipo español por buscar un delantero para el próximo ciclo. Harry Kane es la principal opción.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.