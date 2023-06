Shakira vuelve a estar en boca de todos y esta vez también tiene que ver con Gerard Piqué, su expareja. Ahora, la cantante colombiana no le ha dedicado una canción de despecho ni ha lanzado algún dardo contra el padre de sus hijos, sino que se han filtrado las declaraciones que dio ante un juzgado español en el caso en el que se le acusa de fraude fiscal a Hacienda. Según la publicación que hizo este viernes el diario El País de España, la artista sudamericana confesó la mala relación del exfutbolista catalán con Josep Guardiola, mientras coincidieron en el FC Barcelona.

Como parte de sus alegatos en el juicio por evasión de impuestos, Shakira expuso ante un juzgado que no tenía residencia permanente en España, ya que su relación amorosa con Piqué era inestable y tenía posibilidad de salir del Barcelona en cualquier momento. Ella estaba dispuesta a irse donde él fuera, como ahora lo hace en Florida, Estados Unidos.

“Gerard tenía una relación bastante complicada con el Barça. Con Guardiola tenía una relación súper tensa, de ‘te vas tú o me voy yo’. Era una situación que lo hacía sufrir muchísimo”, dijo la cantante colombiana como parte de su defensa ante Hacienda.

En la misma línea, Shakira, que lleva defendiéndose desde 2019 de evasión de impuestos, aseguró que no estaba en España a pesar de la relación con Piqué. “Era una nómada, una persona sin raíces ni estabilidad. He viajado a un ritmo tan intenso que he llegado a estar en tres países en un mismo día. Es uno de los precios más altos que he tenido que pagar por mi carrera”.

En la confesión que El País ha sacado a la luz, Shakira dio detalles del amorío con el exfutbolista del Barcelona. “Estaba encantada con él. Recuerdo estar volando de Marrakech a Croacia. Sobrevolábamos Barcelona y le pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente solo para darle un beso a Gerard. Es lo más romántico que he hecho en mi vida. No sé si la Agencia Tributaria me lo habrá computado como un día en España”.

Algo que siempre le preguntaban sus seguidores era la razón por la cual nunca quisieron sellar sus votos en un altar. Hace unos meses, Shakira reveló el motivo en una entrevista para el podcast Planet Weirdo con Holly H y dijo que a ella no le gusta sentirse encausada en un matrimonio. “La idea del matrimonio me espanta. No quiero que me deje de ver como su ‘chica’. Es como aquella fruta prohibida, prefiero mantenerlo atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”, comentó al respecto.





