Kylian Mbappé es un constante foco de atención: para los críticos y seguidores del fútbol, sus actitudes suelen ser un tema de conversación. Christophe Dugarry, ex futbolista francés, manifestó su postura sobre el comportamiento que ha demostrado, sumado a los rumores que lo colocaban fuera de PSG. A pesar de anunciar que no se irá en el presente mercado de fichajes de verano, el futbolista no deja de ser señalado por su personalidad, que no funciona con el grupo en la actualidad.

“Está haciendo una gran temporada, es un gran jugador. Es, quizás el mejor jugador del mundo en este momento, no hay ningún problema con eso. Pero me parece que, a pesar de todo, sigue siendo igual de molesto. Tiene un lado insoportable...”, opinó en RMC.

Dugarry también recordó su frustrado pase a Real Madrid donde, a pesar de tener todo acordado, decidió renovar con PSG. Para el ex jugador, existe cierto “temor” que pueda suceder la misma situación, ya que su contrato con el equipo de París termina en 2024.

“Siempre quiere dar su opinión. Para un tipo que supuestamente es un profesional de la comunicación, cada vez es peor. ¡Y cómo se comportó con el Real Madrid! Había llegado a un acuerdo, lo tenía hecho”, menciona en la entrevista. Sin dudas, la personalidad sigue siendo un detonante.

Christophe Dugarry se llevó el Mundial Francia 1998 con su selección. (Getty Images)









Kylian Mbappé se queda en PSG

Kylian Mbappé el ‘incendio’ en Francia y respetará su contrato con el club. Si bien es cierto, su vínculo termina en 2024, hay una opción de extenderlo hasta 2025. Para el extremo, sin embargo, la situación ya no debería de ser un nuevo tema de conversación.

“Ya he respondido a esa pregunta. He dicho que mi objetivo es continuar en el club, quedarme en el PSG. Es mi única opción en este momento. Estoy listo para volver en la reanudación”, manifestó el atacante, en conferencia, ante las recurrentes preguntas de los periodistas.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.