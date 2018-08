Este jueves se llevó a cabo la presentación de Thibaut Courtois como nuevo portero del Real Madrid. El arquero internacional con la Selección de Bélgica apuntó que "es un sueño" haber llegado al Santiago Bernabéu, aunque no la tendrá nada fácil para hacerse con el titularato ya que tendrá como competencia nada más que a Keylor Navas. El 'tico' espera pelearle de igual a igual para ganarse la confianza del técnico Julen Lopetegui en la Liga Santander.

Justamente el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, dio un discurso en el palco de honor del estadio merengue dirigido a Courtois. Habló de sus cualidades, aunque también dio a entender que el internacional con la Selección de Bélgica sería mejor que Keylor Navas bajo palos.

"Querido Thibaut, ya estás con nosotros tal y como deseabas. Llegas a este estadio gracias a tu trabajo, constancia y gran calidad. Hoy llega al Real Madrid uno de los mejores porteros del mundo, si no el mejor..." fue lo que sostuvo el mandamás merengue. Tal parece que ya no ve a Navas como el mejor ante la llegada del internacional con la Selección de Bélgica.

Pese a su arribo, el ex Levante no planea moverse en ningún momento del conjunto blanco. El pasado miércoles dio un contundente mensaje de continuidad. "Tengo tantas ganas de irme del Madrid como de morirme", apuntó. Los hinchas festejan que no se dé por vencido y pelee por el titularato.

Como se recuerda, Thibaut Courtois fue clave para que Bélgica obtenga el tercer puesto en el Mundial Rusia 2018. Es más, fue elegido como el Guante de Oro en la Copa del Mundo que terminó hace poco.