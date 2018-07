¿Con aroma a despedida? Temporada a temporada Keylor Navas tiene que enfrentarse a los contantes rumores de un fichaje 'top' para el arco del Real Madrid . De Gea, Kepa, Allison, y ahora el belga Thibaut Courtois . Aunque al final de cada mercado de pases el resultado es el mismo: el 'tico' termina siendo figura en los encuentros más importantes.

Este nuevo inicio de temporada no ha sido la excepción, desde luego. Desde España aseguran que Courtois será nuevo portero de los blancos, y Navas esta vez no se ha quedado callado. El portero ha publicado a través de su cuenta de Instagram un video en el que muestra su palmarés con el Madrid, al cual acompañó con un "Hala Madrid".



En el video incluyó una foto con el logo de diez de sus once títulos desde 2014 (no incluyó la Supercopa de España): Tres Champions, una Liga, tres Mundiales de Clubes y tres Supercopas de Europa. ¿Reivindicación o despedida?

#HalaMadrid Una publicación compartida de Keylor Navas Gamboa (@keylornavas1) el 19 Jul, 2018 a las 11:36 PDT

Courtois depende de Morata

Mientras que el caso del guardameta belga parece cada vez tomar más luz. Aunque este jueves se conoció que su llegada al Real Madrid dependería de que se concrete la operación Morata al Milan y Donnarumma al Chelsea; traspaso que aceleraría el arribo del mejor portero del Mundial al Bernabéu.