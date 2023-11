Khvicha Kvaratskhelia es una de las principales figuras del Napoli y hay varios clubes de Europa que desean tenerlo en sus filas. Sin embargo, el sueño del extremo georgiano es llegar al Real Madrid. Así lo reveló el padre del jugador luego del partido entre los madridistas y el conjunto napolitano, por la quinta jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Cabe destacar que, justamente, el talentoso futbolista de 22 años aparece en el horizonte blanco y podría ser una buena opción de fichaje en el próximo mercado, teniendo en cuenta la cantidad de lesionados que tiene el club merengue.

El exjugador de Rubin Kazan fue pieza clave en la obtención de la Serie A en la campaña pasada: anotó doce goles y dio diez asistencias en 34 partidos disputados. El desequilibrante atacante completó una temporada sensacional y se destapó como uno de los jugadores más destacados del panorama internacional. Es así que llegó a la órbita del Real Madrid.

Por ese motivo, la visita del Napoli al Santiago Bernabéu fue especial para Kvaratskhelia. Pero no solo porque está siendo observado de cerca por el cuadro madridista, sino también porque es fanático del club español. “Khvicha siempre soñó y todavía sueña con jugar en el Real Madrid. Estoy seguro de ello”, destacó su padre, Badri, en una entrevista con Geo Team.

“Para Khvicha, jugar contra el Real Madrid es especial. Es mi hijo y lo conozco muy bien. En mi familia todos son seguidores del Real Madrid, menos yo”, agregó el orgulloso papá. Estas declaraciones han caído bien en la tienda ‘blanca’, porque se trata de uno de los jóvenes con mayor proyección y los fichajes de Kylian Mbappé y Erling Haaland cada vez son más complicados.

Cabe destacar que Khvicha no solo es admirador de la ‘Casa Blanca’, sino que también tiene a Guti como uno de sus referentes. Eso sí, llegar a Madrid no será sencillo: tiene contrato hasta 2027 y Napoli no piensa venderlo fácilmente, pues incluso podría llegar a rechazar ofertas de 100 millones de euros. Ahora que el Real conoce la disposición del jugador y su familia, puede hacer alguna jugada para concretar el fichaje.





¿Cuál es el próximo partido del Real Madrid?

El Real Madrid enfrentará a Granada el sábado 2 de diciembre por la fecha 15 de LaLiga de España. El partido está programado para jugarse en el Santiago Bernabéu desde las 12:30 p.m. (hora peruana, 6:30 p.m. en España) y será transmitido a través de las señales de ESPN y Star Plus. El equipo de Ancelotti es líder con 35 puntos.

Es importante mencionar que la ‘Casa Blanca’ tiene varios lesionados y el técnico deberá improvisar su once inicial para el duelo liguero. Éder Militão, Thibaut Courtois, Vinícius, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni y Arda Güler continúan avanzando en sus respectivas lesiones. El único que podría retornar es Kepa a la portería.





