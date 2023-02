Rumores van y rumores vienen, pero nadie duda que Lionel Messi vivió los mejores años de su vida en la ciudad de Barcelona. El astro argentino formó una familia en esta ciudad y, cómo era de esperar, posee una lujosa casa que ha ido incrementando su valor con el paso de los años. De volver a Barcelona para la próxima temporada, no tendría problemas en busca un lugar donde residir.

Su estadía en PSG es una incógnita y la idea de cambiar de club se hace más fuerte ya que termina contrato en el mes de junio de 2023 y no hay indicios de renovación. Volver a España se muestra como gran idea, la adecuación y estadía no sería problema.

Lionel Messi y Antonella Rocuzzo invirtieron cerca de seis millones de euros en el año 2010 para compras la propiedad y diversas reformas que permitían la ampliación del domicilio con un jardín, cancha de fútbol, cancha de tenis y una piscina. El tamaño oscila en diez mil metros cuadrados.

Ubicada en Castelldefels, ciudad de Barcelona, posee tres pisos y una terraza. Los espacios de la vivienda poseen vista a las montañas de Garraf y al mar Mediterráneo. La decoración es escencial y resalta por el color blanco de sus muros sin algún elemento sobrante.

En los interiores posee diferentes salones y una cocina de estilo abierto. En la primera parte están las habitaciones de los tres hijos y cada una de ellas posee un baño individual. La suite principal está en el segundo piso. En el tercero, hay una biblioteca, sala de estudio, gimnasio y zona de juego para los niños.





¿Dónde se ubica esta mansión?

Bellamar de Castelldefels es un municipio ubicado en la ciudad de Barcelona con gran atractivo turístico por su costa que es muy habitada en tiempos de verano de Europa. Allí es en donde Lionel Messi tiene ubicada su mansión. Se encuentra a aproximadamente 25 kilómetros del centro de la capital catalana.

La casa de Lionel Messi está valorizada en 6 millones de euros.

¿Volverá Messi a Barcelona?

Según prensa catalana, el padre del campeón del mundo en Qatar 2022, Jorge Messi, se ha reunido con los altos mandos del FC Barcelona. La cumbre se habría llevado a cabo el pasado 16 de febrero. Junto al presidente del Barcelona, Joan Laporta, tocaron tres temas en específico: el regreso de Lionel al Camp Nou en el próximo verano, el homenaje que quiere hacerle el club y las polémicas declaraciones de Matías, hermano del futbolista del PSG.

El encuentro ha servido para acercar posturas ya que Lionel Messi es una institución para el FC Barcelona y la relación entre ambas partes debe normalizarse. Si bien las cosas no terminaron de la mejor forma, se espera un entendimiento en el futuro. Mientras tanto, el PSG buscará seguir conversando con el rosarino para renovar.

“No creo que Leo vuelva a jugar en el Barza. No se dan las condiciones. No hemos hablado con Joan Laporta y no hay oferta”, dijo Jorge Messi la semana pasada al ser consultado por los medios catalanes sobre reuniones con el club azulgrana. Todo hace indicar que el argentino quiere llevar el asunto con máxima reserva.





