"Messi no puede más, está agotado, está harto... merece que lo cuiden y lo más importante, que no se enfade"

Lionel Messi , el mejor jugador del mundo, sufrió una decepción inmensa con la eliminación del Barcelona en la Champions League. Como era de esperarse, las críticas para el argentino llegaron de todos lados, menos, sorprendentemente, de uno de sus más conocidos detractores: Josep Pedrerol.



Lejos de seguir 'matándolo' con las críticas', el presentador de 'El Chiringuito' defendió al '10' del FC Barcelona en su conocida editorial en 'Jugones'. Instó a los hinchas a seguir apoyándolo y recordó lo mucho que Messi hizo por el club en los últimos años.

"Es el momento de apoyar a Messi, no de machacarlo. Sin Messi no hay futuro. Él es el Barça. Messi ha tapado las carencias del Barça. De un equipo que ha vivido de Leo. Si les quema el balón… se lo pasan a Messi. El Barça vive de Messi. Si el partido se atasca… balón a Messi. Si falta gol… que marque Messi. Si no hay centro del campo… baja Messi", dijo Pedrerol en su speech.



"Basta ya. Messi no puede más. Está agotado. Está harto. Messi merece que le cuiden. Que le mimen. Que le apoyen. Messi merece que le cuiden... Ah… y ojo, lo más importante. Que no se enfade", agregó el periodista que solo un día antes les recordaba a todos los jugadores del Barcelona el fracaso de Roma repetido en Anfield.

La defensa de Pedrerol a Mess en su editorial.

