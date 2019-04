¡Una copa hecha a su medida! Lionel Messi alzó el trofeo de campeón de LaLiga Santander [VIDEO]

No podía ser otro futbolista que Lionel Messi , el dominador del fútbol español, el que marcase el tanto del triunfo del Barcelona ante el Levante (1-0) con el que sentenció definitivamente LaLiga Santander a falta de tres jornadas para el final, convirtiendo en estéril el esfuerzo del Atlético de Madrid.



El fútbol español tiene un dominador de su competición estrella, la Liga, un Barcelona que ha conquistado ocho de las once últimas con un dominio abrumador en la 'era Messi'. El argentino, reservado de inicio por Ernesto Valverde para las semifinales de la Champions, tuvo que salir tras el descanso para poner el acierto en el remate y dar el triunfo.



Un dominio abrumador en LaLiga de un Barcelona regular todo el curso, con apenas dos derrotas en las 35 jornadas disputadas, al que se le pidió un fútbol más brillante con continuidad pero que brilla como bloque de la mano de Valverde. Y cuando algo no funciona como es debido aparece el rey del fútbol, Messi, para poner la luz.



Barcelona se coronó campeón de LaLiga Santander 2019 (Twitter)

Así fue ante el Levante. Tras una primera parte de dominio azulgrana e innumerables ocasiones, muchas de un Coutinho muy activo, que nunca pudieron superar a un acertado Aitor Fernández. La salida de Messi revolucionó el partido y a los 61 minutos el argentino puso la pausa y el acierto necesario a un balón peleado por Arturo Vidal. Su disparo cruzado daba el título.



Se pudo aplazar una jornada más la celebración del título por el barcelonismo. El Levante rozó el empate con un disparo al poste de Bardhi y un mano a mano perdonado por su goleador José Luis Morales. Sus fallos le mantienen en la agónica pelea por la permanencia, con tres puntos sobre el descenso a la espera del partido del Girona frente al Sevilla.

