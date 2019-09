Messi no estará de baja solo 10 días: Valverde sorprende con pronóstico sobre el 'The Best'

► Otro escándalo salpica a Messi: DT de Sudán también denunció amaño en 'The Best' y mostró pruebas [FOTO]



En la previa del Barcelona vs Getafe , válido por la fecha 7 de Liga Santander 2019 , el entrenador del equipo azulgrana, Ernesto Valverde, ha negado que Lionel Messi vaya a estar de baja por lesión solo 10 días, tal como se preveía.

"No sé cuánto tiempo estará de baja, espero que pronto esté de vuelta. En principio no tiene una lesión grave, es una pequeña elongación", dijo el entrenador de Barcelona en rueda de prensa. Lo que confirma que Messi no necesariamente volverá el próximo 6 de octubre ante el Sevilla.

El capitán azulgrana no estará el sábado contra el Getafe y es seria duda para el encuentro de la segunda jornada de la Liga de Campeones contra el Inter de Milán el miércoles en el Camp Nou.



"Si está él, evidentemente tenemos unas fortalezas determinadas, si no está, nos falta un jugador absolutamente desequilibrante, pero creo que tenemos recursos para manejarnos en diferentes situaciones", afirmó Valverde, añadiendo que "es un contratiempo pero tenemos que continuar".



La baja del capitán azulgrana es un duro golpe para el Barça, que atraviesa uno de sus inicios de temporada más delicados de los últimos años.



"Es un inicio complicado por los resultados fuera de casa, no estamos los primeros y no gusta estarlo", dijo Valverde.



El Barça no conoce la victoria en cuatro partidos oficiales disputados lejos del Camp Nou en lo que va de temporada y en Liga se encuentra en la sexta posición a cuatro puntos del líder, el Real Madrid.



"Todos son retos que hay que intentar superar, hay bajones durante el año. Lo tenemos ahora mismo, tenemos que intentar sumar de 3 en 3 porque nos hace falta, hay que mirar siempre adelante", concluyó.



