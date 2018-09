Lionel Messi brilló con un 'hat trick' el último martes en Champions League y demostró que a pesar de las críticas y no estar en la última nominación al FIFA The Best continúa vigente. Sin embargo, esta vigencia no se da solamente en las canchas de fútbol, sino como imagen a seguir.

A pesar de no quererlo, Messi se convirtió en un icono de modo, por lo que cada vez que se realiza un cambio en su imagen, de inmediato es tendencia en redes sociales, esto sucedió este viernes, donde 'Lio' apareció en los entrenamientos del Barcelona con un nuevo look.

En esta oportunidad, Messi no recortó su cabello o se lo pintó, sino recortó su barba. La 'Pulga' decidió afeitarse y dejar de lado la frondosa perilla que llevaba ya hace un tiempo.

Lionel Messi y su nuevo look. (Instagram) Lionel Messi y su nuevo look. (Instagram)

Este domingo Barcelona recibe a Girona por la quinta fecha de la Liga Santander y luego Lionel tendrá que vestirse de gala para viajar a Londres para estar presente en la premiación del FIFA The Best, donde no está nominado a la máxima categoría, pero si al Puskas por su tanto a Nigeria en la Copa del Mundo.

Messi, en su cuenta de Instagram, mostró tres imágenes de su nuevo look durante la última práctica comandada por Ernesto Valverde. Lo mismo hizo Barcelona en su cuenta oficial de Twitter. "Nuevo look", publicó.