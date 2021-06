El día ‘D’ ha llegado para el FC Barcelona, su afición y Lionel Messi. El futbolista argentino culmina hoy su contrato con el club azulgrana, una situación inédita no solo para los culés, sino para el mundo del fútbol en general. La prensa española apunta que aún hay flecos por resolver, pero que la renovación se dará. Ante la gran incertidumbre, el presidente de la institución Joan Laporta dejó un mensaje.

El mandamás azulgrana fue abordado a la entrada de las oficinas Camp Nou sobre la renovación del rosarino y su respuesta fue clara, corta y concisa, dando seguridad y confianza en que la extensión se dará.

“Tranquilos”, fue el mensaje que dejó Laporta al respecto. El presidente culé se ha mostrado optimista de cara a la renovación de Messi y ha pedido más paciencia.

Muy avanzado

El propio Laporta había señalado hace dos semanas, en la presentación del documental ‘Messi el desè art’ (Messi el décimo arte) en el Palau de la Música Catalana, que “el lugar de las botas de Leo Messi es el césped del Camp Nou” y que “la renovación está en un punto avanzado”.

“No me planteo un ‘no’ de Messi, soy una persona optimista, él se quiere quedar, estamos haciendo lo que podemos aunque no es sencillo porque hay clubes con grandes capacidades económicas”, dijo el mandatorio azulgrana. “No es una cuestión de dinero, esto nos lo ha puesto muy fácil, tiene ganas de quedarse”, añadió.

Las fuentes cercanas a Messi señalaron para ‘Sport’, que el argentino aún no ha dado una respuesta positiva a las diferentes propuestas de renovación emitidas por Joan Laporta, pero si se encuentra analizando varias de ellas.

Se apunta a que el capitán de la ‘Albiceleste’ tendrá una ampliación de contrato por dos temporadas. Sin embargo, todo hace indicar que se esperará a una conversación formal entre ambas partes para definir y modificar algunas de las propuestas que más atraiga a Leo.

