Lionel Messi fue víctima de las duras críticas de Diego Maradona por su falta de liderazgo en la selección de Argentina. El entrenador de Dorados de Sinaloa apuntó en una entrevista en FOX Sports que el mejor jugador del mundo prefería jugar en la PlayStation a dirigir una charla en el vestuario.



Como era de esperarse, las respuestas para Maradona no han tardado en llegar y ahora es el FC Barcelona el que ha salido en defensa de Lionel Messi. A través de su portavoz oficial, Josep Vives, el club azulgrana le dejó un dardo al 'Pelusa' al referir que a diferencia de este, el '10' de los 'Culés' "es un ejemplo dentro y fuera de la cancha".

"Huelga cualquier comentario sobre las palabras de Maradona sobre el mejor jugador de la historia, creo que en el tono se califica por si mismo, nosotros siempre defenderemos a Messi que es un futbolista que ha sido un ejemplo dentro y fuera del campo", explicó Vives en rueda de prensa.



Queda en evidencia que el portavoz del FC Barcelona tocó las fibras de la vida personal de Diego Maradona, quien de tiempo en tiempo protagoniza un escándalo en un estadio de fútbol o fuera de este. ¿Qué más tendrán que decirle al 'Pelusa' para defender a Lionel Messi?

Maradona está triste por Messi

Según declaraciones de Matías Morla, Diego Maradona está triste por el revuelo que causaron sus palabras. Explicó que todo se trató de un malentendido y que buscará a Messi para explicarle qué es lo que realmente quiso decir.



“Maradona lo va a llamar a Messi para explicarle lo que quiso decir. Diego está triste, le dolió mucho lo que dijo Kempes. Él siempre apoyó a la Selección. Lo que quiso decir era que no lo vuelvan más loco a Messi, que no es un líder, al revés de lo que se dijo. No tiene la culpa del fracaso actual, pero como tiene una forma de hablar se armó esta situación”, detalló Morla.