Que aún no celebre: el factor de 'The Best' que hace peligrar el sexto Balón de Oro de Lionel Messi

Tras la obtención del 'The Best' de la FIFA, muchos seguidores de Lionel Messi creen que este ya tiene el Balón de Oro 2019 en el bolsillo. Sin embargo, un factor del premio que el argentino ganó en Milán revela que su sexto galardón dorado, que desde 2016 entrega solamente 'France Football', corre serio peligro.



Y se trata nada menos que de las votaciones de los periodistas. Messi volvió a ser elegido como el mejor jugador del planeta gracias al apoyo de capitanes, entrenadores de selecciones e hinchas, pero los hombres de prensa consideraron que el ganador del The Best debía ser el holandés Van Dijk del Liverpool.



Son precisamente los periodistas, además de un jurado de la revista France Football, quienes elegirán al nuevo dueño del Balón de Oro 2019, algo que representa una desventaja ya que no se pregunta ni a jugadores ni a técnicos.



Para los corresponsales de distintos medios a lo largo del mundo, Van Dijk está claramente por encima del resto, algo que ya certificaron en la votación del premio de la UEFA y en lo que insistieron en el The Best, con 462 puntos para el crack del Liverpool y 364 para Lionel Messi.

Lionel Messi va por sus primeros goles

Tras coronarse como 'The Best', Lionel Messi va este martes por sus primeros goles en el Barcelona vs Villarreal por la fecha 6 de LaLiga Santander. El argentino sería titular por primera vez en la temporada en un partido en el que el club catalán está obligado a sacar los tres puntos para no alejarse de los primeros puestos de la tabla de posiciones.

