No muestra señales de dolor, pero dentro de él, la lesión sí que lastima a Lionel Messi. Leo no estará en el partido del miércoles vs. Inter de Milán en la Champions League, tampoco en el Clásico del domingo frente al Real Madrid y se pronostica un par de semanas más de baja, según el departamento médico del Barcelona. El delantero argentino se rompió el radio del brazo derecho y así lo lució en Cataluña, en fotos publicadas por el diario Sport.



Ahí puede verse a Lionel Messi con su esposa Antonela, hijos y Luis Suárez, uno de sus mejores amigos en la plantilla del Barcelona. Leo luce calmada, entendiendo su momento, pero habla con el delantero uruguayo, quien concentra esta noche para el partido por la jornada 3 de la Champions League. Se trata de un partido importante para las aspiraciones de los culés.



De acuerdo al parte de los azulgranas, Messi estará tres semanas de baja. Leo estaba luchando por un balón dividido con Aranda cuando sufrió esa caída al suelo y se quedó tendido en el Camp Nou. Incluso parecía mareado por el dolor del pasado sábado. El astro argentino abandonó el estadio para ir a un centro hospitalario para efectuar las pertinentes pruebas médicas.



El Barcelona consiguió el pasado sábado una racha de cuatro victorias en el torneo local al ganar por 4-2 en casa al Sevilla, con lo que se ubicó en el primer lugar de la tabla de posiciones, aunque el triunfo fue opacado por una lesión en el brazo de Lionel Messi. Ahora toca ganar sin el atacante argentino.



Así luce Lionel Messi con su férula. (Foto: Sport) Así luce Lionel Messi con su férula. (Foto: Sport)