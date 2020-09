Lionel Messi dio marcha atrás y optó por continuar en el FC Barcelona. Este viernes, el capitán el conjunto catalán afirmó en una entrevista que cumplirá su contrato con el equipo que defendió por 20 años.

Esta decisión tuvo diversas reacciones, unas a favor del argentino y otras en contra por todo lo que hablo antes de que se suscite el capitulo final de esta novela. Josep Pedrerol, periodista de ‘El Chiringuito’, no se guardó nada y arremetió contra el futbolista de 33 años.

“Se queda el gran jugador, pero no se queda el gran capitán. Messi es un gran futbolista, pero ya no puede ser el capitán del Barcelona ni el líder de este equipo. Han sido 10 días intensos en donde Messi empezó haciendo el ridículo y acabó haciendo un ridículo absoluto”, afirmó.

Por otro lado, también afirmó que Messi se queda en el Barça contra su voluntad y porque tenía claro que en caso de meterse en un lío legal contra el club blaugrana, seguramente lo hubiese perdido.

“Messi se queda contra su voluntad, Messi se quería ir del Barza. Ha dicho a Barza no lo quiero meter en un juicio... No Leo, no es así, lo que ocurre es que tú no querías perder este juicio y lo habrías perdido y estabas solo. Y nadie te habríA apoyado, el City te dejo tirado...”, añadió.

Por ahora no se conoce si Lionel Messi va a renovar su contrato con el Barcelona. En caso esto no llegue a concretarse, la ‘Pulga’ podría empezar a negociar con otros clubes en enero y salir como jugador libre en el mercado de verano.

