Luis Advíncula tuvo otra vez un partido destacado con el Rayo Vallecano por la Liga Santander. El peruano fue clave en el 2 a 2 (resultado final) al fabricar el penal con el que su escuadra logró la igualdad ante el Espanyol.



Pero el mérito del lateral peruano fue mayor luego de que su técnico revelara que jugó con una molestia muscular.

"Luis tenía un problema en un abductor que arrastraba desde Anoeta y que no sabía si podría jugar. En el descanso me dijo que confiara en él, que hacia adelante, y al final ha hecho un partido excepcional", dijo Míchel.



Finalmente, el problema de Advíncula no parece llevar mayores inconvenientes, pues pudo completar los 90 minutos del duelo.



El peruano lleva disputados seis partidos de Liga con el Rayo Vallecano y ha marcado un gol, lo hizo en la fecha pasada frente a la Real Sociedad.



Recordemos que Advíncula ha sido convocado por Ricardo Gareca para los amistosos de la Selección Peruana ante Chile y Estados Unidos, el próximo 12 y 16 de octubre, respectivamente. De hecho, el propio técnico de la 'bicolor' aseguró que el 'Bolt' podría llegar a convertirse en el mejor lateral del mundo.