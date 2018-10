Luis Suárez , delantero del Barcelona, se puso en la piel de los jugadores del Real Madrid, envuelto en una crisis de juego y resultados agudizada por su derrota 5-1 en el Camp Nou (5-1), y declaró que entiende la situación del conjunto madridista.



"Es difícil ser jugador, estar dentro y convivir en situaciones que no le van bien al equipo. Eso hace hacer malos partidos. El futbolista es autocrítico consigo mismo, pero son situaciones que hay que entender porque son colegas", dijo en Bein Sports.



Luis Suárez recordó que el Barcelona jugó un buen partido con algún contratiempo, en la segunda parte, en la que el Real Madrid se puso 2-1 y tuvo algunas ocasiones para empatar.



"Sin embargo, hicimos un buen trabajo defensivo. Dejaron espacios y sentenciamos a la contra. Casi todas las temporadas les he marcado, pero los importante es que el equipo gane. Venía de una semana importante con el nacimiento de mi tercer hijo. Me acompañó mi familia y eso es importante para mí", comentó.



Por último, habló sobre la ausencia de Lionel Messi: "Leo es un plus, es el mejor del mundo. A nivel de equipo tenemos que estar orgullosos. Demostramos que somos un gran equipo a nivel general con un gran entrenador y eso es importantísimo", concluyó.



Fuente: EFE