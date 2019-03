El Barcelona y Uruguay lo extrañarán: confirman el tiempo de baja de Luis Suárez por lesión en el tobillo

Luis Suárez tuvo una gran noche ante el Betis. Marcó un golazo y fue clave en la victoria del FC Barcelona. Sin embargo, no todas son buenas noticias para el delantero charrúa ya que una lesión arruina el momento por el que está pasando. Así lo ha confirmado el mismo club azulgrana.



Según el parte médico que el FC Barcelona ha ofrecido en sus redes sociales, Luis Suárez presente una esguince en el tobillo derecho, lesión que lo tendrá alejado de las canchas por casi dos semanas. De esta forma, el 'Pistolero' no podrá estar en la fecha FIFA con Uruguay.



"Las pruebas realizadas esta mañana han confirmado que el jugador del primer equipo del FC Barcelona Luis Suárez tiene un esguince en el tobillo derecho. El tiempo de baja aproximado será de entre 10 y 15 días. El jugador hará su recuperación con los servicios médicos del Club y no se incorporará con la selección de Uruguay", reza el comunicado del club azulgrana.



Luis Suárez debería volver ante el Atlético de Madrid el 6 de abril, fecha en que LaLiga puede quedar sentenciada definitivamente para el Barcelona (que aventaja en 10 puntos a los madrileños, segundos) y para la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League ante el Manchester United (ida el 10 de abril).



Hay que recordar que Luis Suárez, autor del tercer gol de su equipo (0-3) en el minuto 63 de la segunda parte, tuvo que ser sustituido por el brasileño Coutinho en el minuto 88 y atendido en el terreno de juego al quejarse de un fuerte golpe.

► Leo Messi cambia el chip y llega al 'bunker' del Real Madrid para reaparecer con la selección de Argentina



► ¿Más cerca de jugar con Messi? El crack que el Barcelona sacrificaría para fichar a Griezmann en verano



► ¡Mucho ojo con ellos! Los tridentes más poderosos a seguir en los cuartos de final de Champions [FOTOS]



► Sorprendió a varios: el nuevo 'look' que Messi lucirá ante el Betis en el Benito Villamarín [FOTO]