No aparece por ningún lado, ni en fotos. Luka Modric no declarado a la prensa ni mucho menos emitido algún comunicado sobre su futuro en el Real Madrid. Y los rumores sobre su posible salida aumentan luego de que el club lo 'eliminará' de sus redes sociales. El croata no aparece no aparece en Facebook, tampoco en Twitter, y según indican desde España, ya manifestó su deseo de irse.

Modric ha sido 'borrado' de las fotos principales de ambas redes sociales, donde sí aparecen Sergio Ramos, Marcelo, Karim Benzema, Gareth Bale, e incluso Toni Kroos, quien tiene menos tiempo en la 'Casa Blanca' que en croata.

El Twitter del Real Madrid, sin Modric (Captura) El Twitter del Real Madrid, sin Modric (Captura)

Semana crucial para el futuro de Modric

El '10', que fue nombrado el mejor futbolista del Mundial Rusia 2018, ya volvió a los entrenamientos, pero aún no se ha manifestado públicamente, aunque sí lo habría hecho en privado, con José Ángel Sánchez, el segundo de Florentino Pérez, para manifestarle -según los medios italianos- su plan de cambiar de aire.



La intención de Modric es irse al Inter de Milán, que ahora cuenta con el envión de la empresa china Suning Appliance Group -dueña del Jiangsu- compró en 2016 el 68,55% de las acciones del Inter a cambio de 270 millones de euros.



El cuadro italiano se encuentra en plena reestructuración y le habría ofrecido al mediocampista ser la cabeza del nuevo proyecto. Además, claro, de una gran mejora salarial. Luka Modric pasaría a cobrar 10.000.000 de euros netos por cada uno de los cuatro años de contrato, dos más de los que cobra actualmente en el Real Madrid.



Todo se resolvería este viernes, cuando Modric y Florentino se sienten cara a cara a conversar. Según la prensa española e italiana, el titular del Madrid intentará retenerlo ofreciendo una mejora sustancial en su contrato: 12 millones de euros netos por año, dos más de los que ganaría en Inter.