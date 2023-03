Uruguay vs. Japón enfrentados (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | TV) este viernes 24 de marzo, en el marco de un amistoso internacional por fecha FIFA. También podrás engancharte al minuto a minuto más completo de todos, así como conocer la programación de este partidazo por la web de Depor. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Nacional, en Tokio y arrancará desde las 5:30 a.m. (hora peruana), bajo la transmisión de los canales Antel TV, AUF TV, Star Plus, DirecTV y Cable Visión para todos los países de América Latina.

Uruguay se alista para el amistoso ante Japón. (Video: AUF)

Uruguay vs. Japón: probables alineaciones

Uruguay: Sergio Rochet; Giovanni Gonzalez, Sebastián Coates, Santiago Bueno, Matías Viña; Matías Vecino, Federico Valverde, Manuel Ugarte; Facundo Pellistri, Maximiliano Gomez, Jonathan Rodriguez.

Japón: Daniel Schmidt; Ko Itakura, Daiki Hashioka, Hiroki Ito, Koki Machida; Wataru Endo, Daichi Kamada, Junya Ito, Kaoru Mitoma; Takuma Asano, Daizen Maeda.





