Si Cristiano Ronaldo se fue del Real Madrid , Luka Modric no puede irse al Inter. Está bien que el equipo necesita una renovación, pero debe mantenerse a los mejores jugadores del plantel para tentar ganar – de nuevo – la Champions League. Julen Lopetegui ya perdió al mejor atacante del plantilla en la temporada pasada, no espera hacerlo con su mejor volante, quien – hasta el momento – no habla de los rumores de su salida al Inter de Milán.



Según medios españoles, el Real Madrid plantea hacerle una mejora salarial a Luka Modric para que se quede al menos unas temporadas más en el club. Los ocho millones de euros que ganaba hasta el momento serían aumentados a 10 millones. Como se ha rumoreado, el Inter le ofreció un gran contrato salarial con un retiro en China para que Modric gane un dineral.



Sin embargo, en el Real Madrid se encuentran molestos porque Modric no ha comentado nada sobre su continuidad en el equipo madridista y, más bien, aumenta las especulaciones sobre su partida a la liga italiana, al igual que su ex compañero Cristiano Ronaldo.



Modricposó con la indumentaria del Madrid en un intento de la institución de decir que “se queda”, pero lo cierto – hasta ahora – es que el jugador mira con buenos ojos irse. Como se sabe, cuando un futbolista desea marcharse, este hará todo lo posible por irse.



Modric ya experimentó esa situación cuando jugaba para el Tottenham, por lo que en el seno del Real Madrid plantean una mejora de contrata inmediata para que se quede.



No pueden irse más futbolistas de ese nivel. Basta solo con Cristiano.