Sin palabras. El exjugador del Barcelona, Xavi Hernández , confesó este sábado que está muy sorprendido y agradecido por la dedicatoria del centrocampista del Real Madrid , Luka Modric , el día que recibió el Balón de Oro 2018. El centrocampista español no fue ajeno al reconocimiento de su colega.

"Me pareció muy bonito por su parte, la verdad es de agradecer mucho", dijo Xavi en declaraciones a periodistas en Catar, durante el acto de presentación del diseño del estadio de Losail, próximo reciento del Mundial del 2022.



Modric, tras recibir el galardón en París, declaró: "Quizás hubo algunos jugadores que pudieron ganar el Balón de Oro estos últimos años, como Xavi, Iniesta o Sneijder. Pero no pudo ser. La gente quería algo diferente. Estoy muy feliz, pero este premio es también para estos jugadores que probablemente merecían ganar y no lo hicieron".



Merecido galardón. Xavi, además que está "contento" de que el premio haya recaído en un centrocampista como Modric, que ha ganado la Champions League y fue finalista del Mundial de Rusia con Croacia, aunque señaló que su favorito era Lionel Messi.



"Yo se lo daría cada año a Messi evidentemente, pero no puede ser", puntualizó. El exjugador del Barcelona dijo que extraña jugar con el argentino y "con todos, con Iniesta, con Busquets, con Piqué, con todos" sus excompañeros del Barcelona, aunque aseguró que está "contento y feliz" en Catar, donde juega desde hace cuatro años.