Ter Stegen, el muro del Barcelona y mejores porteros del mundo que es plan 'B' de Alemania

"Si no supiera jugar con los pies, no estaría en el Barcelona". Cuando la revista Panenka entrevistó a Marc-André Ter Stegen en mayo de 2018, ya habían pasado cuatro años desde que se convirtió en el portero de los azulgranas. Entendía que no estaba en la Ciudad Condal de casualidad, que si lo habían elegido como el sucesor del mítico Valdés era por ese diferencial de su juego que tan bien explica y que tanto agradece. Si hoy el alemán es de los mejores en su posición, es también por su funcionamiento como un jugador más de campo. Con una filosofía tan arraigada como en Les Corts, en la el balón va siempre pegado al pie, el 'Titán' encaja a la perfección.



A continuación, la biografía, partidos, títulos, estadísticas y vida personal del crack del FC Barcelona y selección de Alemania, donde todavía no terminan de darle su lugar.

Mönchengladbach, la cuna de Marc-André

Mönchengladbach no es solo ese famoso poblado lugar en Alemania que tiene bosques dentro de la ciudad como gran distintivo. También es ese espacio de la Tierra en el que un 30 abril de 1992 nació el hijo de los señores Erich Kaus y Renate Kausan. Además, esta urbe alemana se ufana ahora de ser la cuna de Ter Stegen, que con solo dos años de edad, ya sabía lo que era una pelota y disfrutaba de la diversión que esta le daba.



Con 24 meses de nacido, el hoy portero del Barcelona tomaba sus primeras lecciones con el hermano mayor. Entre garajes, aprendió los movimientos básicos del fútbol y cuando cumplió cuatro años, su abuelo y padre decidieron llevarlo con las categorías inferiores del Borussia Mönchengladbach , equipo del que nunca más saldría hasta consolidarse como uno de los mejores porteros del planeta. Aunque hay que advertir que el éxito de Ter Stegen no empezó precisamente bajo los tres palos.

Ter Stegen nació en Mönchengladbach el 30 de abril de 1992. (Internet) Ter Stegen nació en Mönchengladbach el 30 de abril de 1992. (Internet)

Mejor en el arco que fuera de él

"Hasta que tuve once años estuve en el campo jugando", reveló Ter Stegen en una entrevista con el programa 'Fiebre Maldini'. Le gustaba ser tan protagonista como el resto de sus compañeros, buscar el gol, pero sus condiciones no eran las mejores como para pensar en que se convertiría un futbolista profesional de gran nivel. Si no lo hubiesen puesto de portero, definitivamente hoy no estaría en la élite de este deporte. Que lo digan sus exentrenadores.



"A principio fue jugador de campo. Le venia a la derecha (el balón) y le daba con la izquierda. Ni siquiera sabía cuál era su pierna buena y cuál la mala", contó en la misma entrevista Uwe Kamps, el entrenador de porteros del Mönchengladbach y hombre con más partidos jugados en la historia del club. "Como jugador me contaron que no era demasiado rápido", reveló por su parte Roland Virkus, director de la cantera del equipo alemán.



Descartado para seguir peleando por ser defensor, volante o delantero, a Ter Stegen no le quedó más que pararse bajo los tres palos. Aunque para un niño de once años no es fácil soportar el fracaso, Marc-André entendió que fue lo mejor que le pudo pasar. "Al entrenador no le gustó la manera de correr y luego me dijeron que no hay espacio. Esa fue su excusa para ponerme en la portería. Creo que la decisión ha sido buena", explica el alemán.



Ter Stegen empezó como jugador de campo y luego fue arquero. (Internet) Ter Stegen empezó como jugador de campo y luego fue arquero. (Internet)

El chico de oro del 'Gladbach

Lo que no hacía en el campo, lo hacía en el arco. Ter Stegen continuó con su formación en el 'Gladbach bajo la atenta mirada de Uwe Kamps, quien vio en él las condiciones para ser un portero de talla mundial. "Se fue desarrollando. Primero entrenábamos dos veces a la semana. Era muy centrado e increíblemente ambicioso. Fue mejorando y pronto subió al primer equipo", revela el otro profesor del alemán de 27 años. Razón no le faltaba.



Gracias a sus grandes actuaciones en las visiones menores del Borussia, a Ter Stegen le llegó la oportunidad de debutar profesionalmente, aunque las condiciones del primer equipo no eran las mejores. Ninguno de sus dos porteros principales rendía y el descenso amenazaba cada vez más al cuadro de la Bundesliga. Fue entonces que Lucien Favre, hoy en el Dortmund, le dio una chance gracias al consejo de Kamps.



"Estábamos muy mal. Pensábamos que habíamos descendido. Entonces por la noche hablé con el entrenador en su oficina y le pedí que diera una oportunidad a Marc. A la mañana siguiente vino y me dijo: 'Juega Marc'", explica Uwe Camps. Con solo 18 años, el 10 de abril de 2011, y ante el Colonia, Ter Stegen debutó oficialmente en el primer equipo. Su rendimiento no pasó era notable y se mantuvo con la valla invicta en cuatro de las últimas cinco jornadas. Finalmente el Mönchengladbach evitó el descenso a través de los play-offs.



Ter Stegen terminó de consolidarse en las siguientes tres temporadas en el club alemán. La más exitosa de todas fue la del 2011-12, en la que el hoy crack del Barcelona regaló actuaciones tan destacables que los suyos clasificaron a la Champions como cuartos de la Bundesliga y él fue elegido como el mejor arquero de esa campaña por delante de otros porteros como Manuel Neuer y Roman Weidenfeller.



Ter Stegen en su despedida del Mönchengladbach. (Interne) Ter Stegen en su despedida del Mönchengladbach. (Internet)

El muro del FC Barcelona

Las atajadas sobrenaturales de Ter Stegen no pasaron desapercibidas por los grandes clubes de Europa. Es así que, tras una serie de rumores, el FC Barcelona confirmó su fichaje el 19 de mayo de 2014 por 12 millones de euros. Con Luis Enrique de entrenador, el alemán fue encargado de atajar en partidos de Champions y Copa. LaLiga era del chileno Claudio Bravo. Su debut oficial con el conjunto azulgrana se produjo el 17 de septiembre ante el APOEL Nicosia FC. En la misma temporada, los azulgranas ganaron el segundo triplete de su historia.



En su tercera campaña en el Barcelona, Ter Stegen seguía sin obtener la titularidad indiscutida. El alemán estaba por detrás de Bravo y llegó a amenazar al club con un posible salida rumbo a otro club que sí lo reconozca como su número uno. Según el diario 'Mundo Deportivo', el portero pidió garantías que en el 2016-17 iba a ser titular. Con los días, el portero chileno fue vendido al Manchester City y el ex del 'Gladbach se adueñó del arco.



Pasaron los años y ya seguro que nadie iba a quitarle su lugar en el arco del Barcelona, Ter Stegen se convirtió en uno de los mejores del mundo gracias a sus grandes atajadas y a ese juego con los pies que pocos futbolistas en su puesto dominan. Hasta el curso 2018-19, el teutón llevaba 13 títulos oficiales como azulgranas entre nacionales e internacionales.



Un plan 'B' en Alemania

Así como en el Mönchengladbach, Ter Stegem brilló desde muy joven en la selección de su país. Primero formó parte del equipo campeón del Europeo Sub 17 en Alemania en 2009. El mismo año, llegó hasta octavos de final del Mundial de la categoría en Nigeria. También pasó por el Sub 21 con relativo éxito. Hasta que su convocatoria para la Absoluta llegó en 2016. Joachim Löw lo llevó a la Eurocopa de Francia como el recambio del indiscutible Manuel Neuer.



El nombre del hoy jugador del FC Barcelona volvió a figurar para la disputa de la Copa Confederaciones 2017 en Rusia. A diferencia de la Euro, Ter Stegen esta vez sí iba a ser el dueño de la 'Mannschaft' ante una lesión del portero del Bayern Munich. Fue campeón venciendo a Chile en la final y muchos lo veían con posibilidades de quitarle el puesto a Neuer un año después en la Copa del Mundo 2018 de la FIFA. Sin embargo, el exarquero del 'Gladbach tendría que conformarse con ver la actuación de sus compañeros desde el banco de suplentes.



Desde ese momento, Ter Stegen se ha quejado públicamente de ser suplente en Alemania sobre todo, por el nivel de Neuer. Hace tiempo ya que el portero del Barcelona ha superado a su par del Bayern y pide el reconocimiento del seleccionador. En septiembre de 2019, Marc-André expresó que estaba enloqueciendo por su situación. "Por supuesto que me vuelve un poco loco. Das lo mejor de ti y no estás donde quieres. Sin embargo, creo que con el tiempo he encontrado una respuesta para mí", dijo en una entrevista a T-online.



Neuer no tardó en responderle argumentando que sus reclamos no eran justos. Incluso el presidente de los 'bávaros', Uli Hoeness, amenazó con no mandar más a sus jugadores si le quitaban el puesto a Manuel. Solo los próximos partidos de la 'Mannschaft' dirán si el portero del Barcelona sigue siendo el plan 'B' en su selección.

Ter Stegen compite con Neuer por el puesto en Alemania. Ter Stegen compite con Neuer por el puesto en Alemania.

La mujer a quien cuida como su arco

Daniela Jehle es la esposa de Ter Stegen. Se conocieron en abril de 2012 y desde entonces han formado una sólida pareja. El portero del Barcelona se encuentra esperando su primer hijo. Jehle estudia arquitectura en la Universidad de Barcelona.

Ter Stegen se casó con Daniela Jehle en 2017. (Internet) Ter Stegen se casó con Daniela Jehle en 2017. (Internet)

Estadísticas de Ter Stegen*

Equipo Temporada Partidos Goles Recibidos Valla Invicta Mönchengladbach II 2009-10 3 4 0 Mönchengladbach 2010-11 8 4 4 2011-12 39 26 18 2012-13 45 65 13 2013-14 35 43 10 FC Barcelona 2014-15 21 16 10 2015-16 26 27 9 2016-17 46 47 17 2017-18 48 39 24 2018-19 49 41 23

* Para clubes se tomaron en cuenta todas las competiciones oficiales en una temporada

Los títulos y distinciones de Ter Stegen

Título o distinción Cantidad Liga de España 4 Copa del Rey 4 Supercopa España 2 Champions League 1 Supercopa Europa 1 Mundial de Clubes 1 Copa Confederaciones 1 Europeo Sub 17 1 Trofeo Joan Gamper 4 Mejor portero Bundesliga 1 XI ideal Champions League 1

Ter Stegen ganó la Champions League 2015 en Berlín. (Getty) Ter Stegen ganó la Champions League 2015 en Berlín. (Getty)

MÁS PERFILES DE JUGADORES DEL FC BARCELONA

► Luis Suárez: de las noches de alcohol, a convertirse en el mejor '9' del mundo por una promesa de amor [PERFIL]

► Carles Pérez, la nueva 'perla' del Barcelona y al que muchos ya llaman el 'nuevo Pedro' [PERFIL]



► Griezmann: de ser rechazado en seis clubes por ‘bajito’ a convertirse en un 'gigante' del fútbol moderno [PERFIL]



► De Arkel al Barça: De Jong, el crack que se rebeló ante sus padres para ser el sucesor de Cruyff [PERFIL]



► Ansu Fati, la 'joya' de 16 años que ya debutó con Barcelona y vale 100 millones de euros [PERFIL]



► Lionel Messi: la vida, ficha, goles, estadísticas y éxitos del 'D10S' del fútbol mundial [PERFIL]



► Coutinho, el fichaje más caro en la historia del Barcelona al que le enseñaron la puerta un año y medio después [PERFIL]