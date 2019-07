Matthijs de Ligt la pasó muy mal: "Leí que un club no me compraría porque mi padre está gordo"

Fueron largas semanas en las que Matthijs de Ligt decidía cuál iba a ser su futuro. No fue fácil. El central sensación en Europa era pretendido por varios clubes top. Se le llegó a vincular con Barcelona, Juventus , Manchester United, entre otros. No solo influía el aspecto económico, sino también un lugar donde él y su entorno se encuentren cómodos, y por eso descartó a los 'Diablos Rojos'.

Y es que durante esas semanas de incertidumbre, el diario británico Mirror informó que la entidad inglesa rechazó fichar al jugador porque su padre tenía sobrepeso. "Salían cosas todos los días, todos. Llegó a salir una noticia de que un club no me iba a comprar porque mi padre era demasiado gordo. Vaya...", comentó De Ligt a Voetbal International.

Mirror no tuvo reparos para explicar por qué el Manchester United decidió no fichar al Golden Boy, asumiendo que debido al sobrepeso de su padre, Matthijs de Ligt tendría tendencia a ganar grasa, cosa que queda totalmente descartada viendo el excelente estado físico que tiene el nuevo central de la Juventus, quien debutó en la derrota ante Tottenham en China por la International Champions Cup.

Por otro lado, De Ligt aprovechó para hablar de su agente, Mino Raiola y tratar de limpiar su polémica imagen que afectó algunos fichajes de sus jugadores. "No todos en Holanda tienen una buena imagen de él, pero yo sí. Creo que si le preguntas a todos sus jugadores, tendrás solo respuestas afirmativas. No me importa lo que digan y sí cómo se porte conmigo", argumentó.

► Primero el Atlético, ahora el Barcelona: el entorno de Eriksen lo saca del Tottenham



► De Ligt responde a las críticas de los hinchas del Barça: "Italia es donde más se aprecia a los defensas"



► Es hoy o nunca: David Alaba y la posibilidad de jugar en el Barcelona de Messi



► Neymar terminó de 'romper palitos' con el PSG: la terrible bronca con Leonardo que lo acerca a Barça