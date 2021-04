En medio de los rumores que lo colocan en el Real Madrid, Kylian Mbappé declaró el último fin de semana que no daría ninguna pista de su futuro hasta final de temporada. El delantero del PSG está enfocado en ganar la Ligue 1 y Champions League y no quiere distraerse con nada que tenga que ver con el club de Valdebebas. Sin embargo, las declaraciones de ‘Kiki’ solo servirían para despistar a los medios ya que habría dado un paso importante de cara a su fichaje por el equipo que dirige Zinedine Zidane.

De acuerdo al portal español ‘Goal’, el atacante nacido en Bondy ha encargado a uno de sus amigos más cercanos una misión importante en España: conseguir una casa. El popular ‘Donatello’ quiere tener todo listo para cuando le toque firmar por el Real Madrid, posiblemente, en el mercado de fichajes de verano de 2021.

El plan del futbolista de 22 años pasaría por conseguir casa en una de las zonas más exclusivas de la capital de España y necesita ayuda. Mbappé no puede salir de Francia por su apretada agenda y se lo ha encomendado a su círculo más cercano.

Como se sabe, el atacante francés tiene contrato con el PSG hasta junio de 2022, pero no quiere esperar una temporada más para fichar por el Real Madrid. Es un anhelo que tiene desde pequeño y en Valdebebas lo cumplirían, aunque de momento no han confirmado acercamientos con el vigente campeón de la Ligue 1.

“Mbappé es muy buen jugador, pero no he hablado con él desde hace años. Lo que sí creo es que el Real Madrid necesita un cambio. Hemos ganado mucho, han pasado muchas cosas y hay que moverse y recuperar la ilusión, que no es fácil. En ese trabajo estoy. Intento hacer lo posible porque el Madrid no pierda su lugar histórico”, dijo Florentino Pérez el lunes último en ‘El Chiringuito’.

Presión del PSG

La renovación o no de Kylian Mbappé por el París Saint-Germain ha entrado en un momento decisivo, estiman los dirigentes, que han incrementado la presión sobre el joven atacante para que aclare su futuro. Las llamadas de la dirección del club al entorno del futbolista se han multiplicado en los últimos días, sabedores de que la buena racha que atraviesa el jugador atiza aún más las ambiciones de posibles compradores.

La joven estrella del fútbol francés es consciente de que en la actual situación de crisis sanitaria ningún club va a ofrecerle un salario superior al que pone sobre la mesa el PSG, 30 millones de euros netos anuales, 5 millones más de los que cobra en la actualidad.

Real Madrid, Manchester City o Liverpool, los potenciales compradores más serios, tendrían que añadir a esas cifras la importante indemnización de traspaso que exigiría el club francés, que pagó por el futbolista 180 millones de euros en 2017.

Mbappé encabeza la clasificación de goleadores de la liga francesa, con 21 tantos en 33 jornadas, además de siete asistencias (sexta posición).

