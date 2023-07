Real Madrid es el equipo favorito para hacerse con los servicios de Kylian Mbappé. Luego de varios años intentando cerrar su fichaje, el cuadro blanco tiene grandes chances de concretar la operación. Y en el vestuario merengue ya hay quienes le dan la bienvenido al delantero francés. Uno de ellos es Rodrygo Goes, quien ha mostrado su deseo respecto al futuro del nacido en Bondy, admitiendo que le gustaría verle vestido de blanco, aunque confesó que no tiene información sobre lo que ocurrirá este verano.

“El Real Madrid está fichando bien. Están haciendo un buen trabajo juntando la experiencia de los que ya estamos con chicos para el futuro pero que también van a ayudar mucho en el presente”, dijo en el programa Boleiragem de Sport tv Brasil. “No tengo información sobre Mbappé, vamos a esperar a ver qué pasa. Ojalá venga. Nos va a ayudar mucho, es un crack, pero no sabemos nada”, añadió.

En sus vacaciones en Río de Janeiro hay dos temas que todo el mundo pregunta a Rodrygo, la opción de que Mbappé abandone el PSG para fichar por el Real Madrid y la situación de su entrenador, Carlo Ancelotti, para convertirse en seleccionador de Brasil.

“En el Real Madrid es muy complicado porque todos los años se dice que vienen jugadores como Mbappé o Kane. Cuando yo llegué se hablaba mucho de Pogba. No sé lo que pasará”, respondió.

“Estoy de vacaciones y todos me preguntan eso (Ancelotti). No sé qué responder. Nosotros bromeábamos porque pensábamos que era algo que no iba a pasar, pero de la nada se convirtió en noticia. Ahora tiene contrato con el Real Madrid y ya veremos. Cuando empiece la pretemporada lo primero que voy a hacer es preguntarle si viene a la selección”, bromeó.

Kylian Mbappé tiene contrato con el PSG hasta el 30 de junio de 2024. (Foto: Getty Images)





¿Cuándo y cómo llegó Mbappé al PSG?





En el verano de 2017, el Paris Saint-Germain mostró un gran interés en Mbappé y se embarcó en negociaciones con el AS Mónaco para ficharlo. Respaldado por la inversión del fondo soberano de Qatar, tenía la capacidad financiera para realizar una transferencia de gran envergadura. Después de varias semanas de negociaciones, llegó a un acuerdo con el cuadro rojiblanco por ‘Donatello’.

El acuerdo de transferencia se estableció en forma de cesión con una opción de compra obligatoria. El PSG pagó una cantidad significativa como préstamo y se comprometió a pagar una tarifa adicional al final de la temporada. Según los informes, el acuerdo total ascendió a más de 180 millones de euros, lo que convirtió a Mbappé en uno de los jugadores más caros de la historia.

El galo se unió al PSG en calidad de cedido para la temporada 2017-2018 y rápidamente se convirtió en una de las figuras clave del equipo. Su habilidad, velocidad y capacidad goleadora lo convirtieron en un elemento crucial para el PSG en la lucha por el título de la Ligue 1 y en la Champions League.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR