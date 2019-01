Tenía todo listo: la estrella que frenó la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid

Si hay un rumor de fichajes que suena fuerte en cada mercado, es el de Kylian Mbappé al Real Madrid. El francés demuestra cada fin de semana que el torneo francés le queda pequeño, siendo el goleador más importante del PSG junto a Neymar Jr.



Este martes, el diario 'AS' informó que en verano del 2017, el francés de 19 años tuvo todo para firmar por el equipo merengue; sin embargo, una decisión de Gareth Bale lo frenó.

El Manchester United de Mourinho aceleró para llevarse a Bale. El propio entrenador portugués conversó con el galés y le explicó que "no lo podía fichar porque no habla". Real Madrid no quiso venderlo al colocar una cifra realmente alta.

Al mismo tiempo, Mbappé ya tenía todo para dejar Mónaco y jugar en España por 214 millones de euros, pero todo dio un giro inesperado por la decisión de Bale. Kylian sintió que no tendría los minutos que requería con el galés y Cristiano Ronaldo en el mismo equipo.

Real Madrid filtró el mismo día que las negociaciones con el francés se detuvieron por las pretenciones del jugador; sin embargo, la realidad fue que Mbappé dijo no por Gareth Bale.