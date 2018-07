Real Madrid no piensa quedarse de brazos cruzados tras la marcha de Cristiano Ronaldo. Y es que tras la presentación oficial de Álvaro Odriozola este miércoles, el presidente del club blanco, Florentino Pérez , anunció la llegada de "fantásticos jugadores" para lo que resta del mercado de pases 2018.



"Esta es una gran plantilla que va a ser reforzada con fantásticos jugadores. A Odriozola le han querido clubes importantes, pero él tenía claro donde quería jugar", dijo el presidente del Real Madrid a los medios, confirmando así las informaciones de la prensa española en los últimos días.

Y es que según medios como 'Marca', 'AS' y otros, el Real Madrid planea dar el batacazo en el mercado de pases con los fichajes de Eden Hazard y Thibaut Courtois, ambos del Chelsea. Otro nombre que aparece en agenda es el de Rodrigo Moreno (Valencia) para reforzar la delantera.

Bienvenida a Odriozola

"Has elegido venir al club más exigente. No olvidarás jamás que el Real Madrid no se rinde jamás y aquí queremos que seas feliz. Aquí comienza a hacerse realidad tu sueño y el gran desafío de tu carrera. Gracias por elegirnos".

El futuro de Real Madrid

"Estos éxitos han sido gracias al espíritu de equipo y a nuestros valores. Somos conscientes del nivel de exigencia que tenemos, somos el Real Madrid y siempre queremos más. Cada título es el primer paso hacia el próximo".