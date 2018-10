Lionel Messi tiene una gran cantidad de adeptos en el mundo de todo. Su magia con el balón enamora; sin embargo existe uno en especial que tiene una fascinación con el argentino y tiene como trabajo retratarlo, hablamos de Juan Pedro Urdiroz, fotógrafo de LaLiga.

La historia de Juan Pedro es más que curiosa debido a que primero fue hincha del Real Madrid, luego de la Real Sociedad y finalmente del Barcelona. Todo empezó cuando apenas tenía 5 años.

Cuando tenía 5 años era hincha del Real Madrid y recuerdo que le pedí a los Reyes Magos una equipación del Merengue. Como en casa de mis abuelos estaba prohibido el Real Madrid, porque era el equipo de Franco, me dejaron la equipación de un equipo que yo no conocía con una nota de Melchor que ponía: No te hemos traído el regalo del Real Madrid, porque te trajimos el de un equipo mejor, que es la Real Sociedad de San Sebastián. Y yo me lo creí", comentó en una entrevista a Infobae.

Luego de crecer viendo fútbol y a grandes estrellas como Pelé, Maradona, etc, su mundo cambió cuando conoció a Lionel Messi. "Cuando vino Messi me hice más Blaugrana que nunca".

"Tengo recuerdos de Pelé en el Mundial del ´70. Lo vi bastante a Cruyff y me dejó la primera decepción deportiva cuando Holanda perdió la final del ´74. También me dolió la derrota de Brasil contra Italia en el ´82. A Maradona lo tuve muy de cerca en el Barcelona; pero ninguno me sorprendió como Messi", explica.

" Messi ha hecho de lo extraordinario algo tan ordinario y normal que la gente perdió la capacidad de asombro. En 13 temporadas no ha parado de batir marcas. Si hace 2 goles en un partido, da una asistencia y entrega 3 pases de gol, los comentaristas pueden llegar a decir que no ha brillado demasiado o que ha estado desaparecido… pero entonces dices ¡Joder, un partido así es el mejor que puede tener el 99% de los futbolistas en su vida!", agregó.

Para Juan Pedro cada fotografía significa un pedazo de la vida de Messi. Nunca ha disfrutado tanto como cuando le toca trabajar en algún partido del Barcelona. "Como fotógrafo es una delicia porque me da unas escenas muy bonitas: las caras de bronca de los rivales, piernas a la altura de su cadera, posturas a 45 grados esquivando defensas… son imágenes frecuentes en él", enfatiza.

Messi tiene la habilidad de engañar hasta a una cámara por lo que el trabajo del fotógrafo se puede complicar en más de una oportunidad. "Hubo un gol que hizo contra en Pamplona que no lo pudimos captar porque nos esquivó hasta los fotógrafos. Como usamos unos teleobjetivos con un encuadre muy cercano, cuando vimos que hizo un gesto con el cuerpo todos los jugadores (y nosotros también) fuimos para un lado, pero cuando volvimos ya había marcado", explica.

El trabajo de Juan Pedro es privilegiado y las imágenes que posee son un trofeo de guerra que protegerá hasta sus últimos días en la tierra. "Las fotos que tengo de él, es mi mayor tesoro".