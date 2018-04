Ernesto Valverde, entrenador del FC Barcelona , desmintió que Lionel Messi y Gerard Piqué le pidieran explicaciones en Roma -"como ahora haya barra libre se puede decir cualquier cosa", lamentó- y comparó la derrota del pasado martes con una "mina".



"Claro que se pueden sacar muchas conclusiones de las derrotas. Es cuando más se aprende. A veces, las victorias te impulsan hacia adelante, te dan confianza, pero hacen pasar cosas por alto. Debemos revisar nuestra capacidad de reacción", reconoció.



No obstante, el entrenador del FC Barcelona se siente respaldado e insistió a sus jugadores que, a pesar del varapalo en la Champions League, deben mirar hacia adelante.



"Nos quedan diez puntos para ser campeones de Liga y el actual campeón de Liga no somos nosotros. Lo que no podemos hacer es quedarnos en casa lloriqueando porque hemos perdido un partido. Ganando mañana nos quedarían siete puntos para ser campeones y si nos lo dicen hace un tiempo no nos lo hubiésemos creído", señaló.



En cualquier caso, matizó que "la reacción del público del Camp Nou irá en función de la puesta en escena mañana" ante el Valencia, un equipo "que está haciendo una gran temporada" y que, según Valverde, no tiene "nada que perder".



El entrenador azulgrana también fue preguntado por la clasificación del Real Madrid para las semifinales de la Liga de Campeones, que se decidió con un gol de penalti en el último minuto que indignó a algunos jugadores del Juventus.



"En el 93 un penalti de este tipo, entiendo que al final uno está vislumbrando que puede jugar media hora más par anotar un gol. Se enfadaron mucho y supongo que si nos hubiera pasado todos lo hubiéramos hecho, pero no quiero decir si ha sido más penalti o menos penalti", zanjó.



Fuente: EFE