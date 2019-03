¡No se hace 'Lio'! Messi 'borró' a Cristiano Ronaldo de su lista de mejores jugadores del mundo

Un tema de nunca acabar. El astro argentino Lionel Messi habló en una entrevista con la 'Radio 94.7 Club Octubre' sobre toda su actualidad deportiva; desde su mal rato con la selección de Argentina, hasta sobre quiénes considera los mejores jugadores del mundo. En este sentido, llamó muchísimo la atención de la prensa que el '10' no mencionara - en primera instancia - a Cristiano Ronaldo. ¿Un lapsus?

"Mbappé, Ney, Hazard, Suárez y el Kun son los mejores" , respondió Messi ante la polémica y esperada pregunta, dejando sin mención a CR7. No obstante, al ser cuestionado sobre el 'olvido' del luso, Leo intentó arreglar su 'despiste': "Ah, no, a él lo saqué conmigo de la lista", sentenció.



Además, el argentino se tomó el tiempo de elogiar al delantero portugués de la Juventus: "Era lindo tener a Cristiano en LaLiga por el prestigio que daba". Por último, referente también al '7', Messi analizó las opciones de la Juventus en la Champions: "Le tengo mucho respeto. Es un gran candidato. Es muy buen equipo y con Cristiano Ronaldo mucho más".

Messi vs. Argentina: un dilema de nunca acabar

Por otro lado, Lionel Messi dijo este viernes que "se hizo costumbre mentir" sobre él en Argentina y consideró que le critican tanto si va como si no va a la 'Albiceleste', después de la polémica que levantó que en la última fecha de selecciones jugara el primer partido pero quedase descartado por lesión para el segundo.



"Se hizo normal, como una costumbre mentir, pegarme, decir cosas sobre mí, darme siempre que voy a la selección, darme cuando no estoy, continuamente. Y la verdad es que me da un poco de bronca", afirmó Messi en declaraciones a la radio argentina Club Octubre.



El cinco veces Balón de Oro lamentó que "la gente cree lo que se dice" y por eso decidió hablar tras una semana complicada, en la que regresó a la selección nueve meses después de su última aparición. Recordemos que su esperado regreso culminó con una derrota por 3-1 ante Venezuela en un amistoso en Madrid en el que fue titular y jugó los 90 minutos, tras el cual se marchó de la concentración por problemas con la pubalgia que arrastra.



